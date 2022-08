Hay determinados cosméticos que son "incompatibles" con el sol. Pueden provocar lesiones en la piel como irritaciones, inflamaciones, ampollas, etc. Por ello, ahora en verano, si vas a tomar el sol, cuidado con determinados ingredientes que tienen algunos productos de belleza o cosmética.

Según explica la Dra. Candy Hernández, médico estético de Candhé Clinic, "no siempre es válido tu tratamiento facial habitual porque si tu plan es ir a la playa o a la piscina, debes tener en cuenta que tal vez haya componentes incompatibles con los rayos UV y que puede que te estés haciendo más mal que bien".

De este modo y según enumera la doctora, los ingredientes que podrían perjudicarnos si vamos a exponernos al sol serían los siguientes:

1. Alfa Hidroxiácidos (AHA)

Son los que solemos utilizar para exfoliar y eliminar las células muertas de la piel. "Al exfoliar de forma continua, la piel se vuelve más sensible a los rayos UV, pudiendo quemarse con la exposición solar incluso en los días en los que no los usas", explica.

2. Aceites esenciales

"Los aceites esenciales están presentes en todas las cremas naturales y pueden causar reacciones fototóxicas y provocar lesiones tales como quemaduras, sensación de ardor, eccemas o urticarias", informa la especialista.

3. Hidroquinona

Se trata de un ingrediente cosmético despigmentante que "puede volver tu piel más sensible a los rayos solares, ya que altera el exceso de melanina que provoca la pigmentación de la piel".

4. Aceites minerales

Y por último, los aceites minerales que se utilizan en aceites corporales para dotar a la piel de un bonito brillo y un aspecto 'saludable'. Sin embargo, son incompatibles con el sol porque "provoca que la piel atraiga y absorba aún más los rayos UV potenciando sus daños y peligros", afirma la doctora Hernández.

5. Retinol

El retinol sí se podría usar siempre y cuando la piel estuviera muy protegida del sol: "Se pueden utilizar siempre y cuando la piel esté ya acostumbrada a ellos y lo acompañes con protección solar +50", explica la experta.

6. Otros productos

Por último, tal como informa en este reciente artículo escrito por el doctor Javier Romero Gómez, jefe del servicio de Dermatología y Venereología del Hospital Quirónsalud Málaga, otros productos que podrían propiciar la aparición de manchas y otros problemas en la piel si tomas el sol después de usarlos serían los siguientes:

Colorantes

Alquitranes

Cítricos (como naranja o limón)

Especias

Productos exfoliantes o abrasivos, que pueden hacer que la dermis se encuentre sensible y desprotegida. Es mejor evitar su uso

Alcohol

En los cosméticos, el alcohol se puede encontrar en algunos perfumes y en el gel hidroalcohólico (su uso excesivo bajo el sol puede irritar la piel debido al alcohol de su composición. Si es posible, es mejor utilizar agua y jabón).

Pueden aparecer lesiones en la piel

Si se utilizan estos cosméticos (así como algunos medicamentos) sin las medidas necesarias, pueden aparecer después de unos días "ciertas señales en la piel que pueden confundirse con la alergia al sol o una mala exposición al sol.

Según se explica en dicho artículo "se observan las mismas lesiones que pueden ocurrir con la luz solar, pero más exageradas o intensas y en menos tiempo, como enrojecimiento, inflamación, e incluso ampollas en la piel expuesta, pudiendo quedar una hiperpigmentación (oscurecimiento de la piel) residual tras ceder las lesiones".

De este modo, lo mejor es que o bien no se usen estos cosméticos o bien cambiemos su aplicación a la noche, para así evitar los efectos del sol. Y sobre todo no olvidarnos nunca de la protección solar, pues como aseguran los expertos, será nuestro mejor aliado. Esto es, es fundamental aplicarnos bien y en cantidad la crema solar y tener en cuenta, tal como informa el doctor, que "la exposición al sol no se limita a tomar el sol en la playa o la piscina; pasear al perro, sentarse en una terraza o cualquier actividad al aire libre también requiere de precaución".