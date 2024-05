La celiaquía o enfermedad celiaca afecta a 1 de cada 100 personasen España y puede aparecer en cualquier momento de la vida, y además cuando lo hace ya es para siempre, es decir, se trata de una enfermedad crónica. La celiaquía es trastorno digestivoy autoinmunitario que daña el intestino delgado y que se presenta por una intolerancia a las proteínas del gluten que se encuentra en trigo, cebada, centeno y derivados híbridos.

Es cierto no obstante, que "la celiaquía no es muy frecuente siempre que hablemos de los casos diagnosticados, razón por la que se la conoce como la enfermedad del iceberg", afirma la Dra. Marta Tejedor, responsable del Comité de Redes Sociales de la Federación Española del Aparato Digestivo (FEAD) y jefa del Servicio de aparato digestivo del Hospital Universitario Infanta Elena (Madrid), con motivo de la celebración del Día Mundial del Celiaco (5 de mayo).

Todavía se desconoce la causa o las causas que puede producir esta enfermedad pero "la enfermedad celiaca es una patología que afecta a los individuos predispuestos genéticamente. En ellos, el gluten presente en ciertas harinas desencadena una reacción inmunológica alterada que daña la mucosa del intestino delgado, causando la malabsorción de nutrientes", explica la doctora.

Síntomas de la celiaquía

En cuanto a los síntomas para reconocer la enfermedad celiaca y acudir al médico para un posible diagnostico, la doctora Tejedor expone que son "muy inespecíficos y variables e, incluso, a veces inexistentes". Sí, en algunos casos la enfermedad celiaca puede no dar síntomas.

No obstante, los síntomas más comunes son: distensión abdominal, dolor abdominal, retraso del crecimiento en el caso de los niños y, el más común, diarrea crónica. "En el caso de que el daño a la mucosa intestinal sea significativo, la enfermedad cursará con déficits nutricionales. También -añade la doctora- puede haber "síntomas atípicos" como una depresión o irritabilidad y cambios en el comportamiento".

En otros casos, en las personas que no presentan síntomas claros y evidentes sí pueden presentar un déficit de vitaminas y minerales, "siendo la anemia ferropénica es el más común, junto con problemas relacionados con la absorción de calcio". Y por último, en los casos más graves, "puede haber incluso una alteración del perfil hepático", señala la digestiva.

Para diagnosticar la enfermedad hay que hacer tan solo una prueba, esta es, la prueba serológica de anticuerpos antitransglutaminasa que presentan una tasa de sensibilidad y especificidad del 98%”, afirma la doctora. En el caso de que la prueba dé positivo, "se realizan más pruebas para su confirmación, como es el caso de la biopsia intestinal".

Tratamiento de la celiaquía

Como hemos dicho al principio, la enfermedad celiaca se trata de una intolerancia a las proteínas del gluten por lo que hasta ahora, "el único tratamiento definitivo para la enfermedad celíaca es la dieta estricta exenta degluten de por vida", sostiene la doctora Tejedor.

Además, aparte de esto, "es importante equilibrar la dieta con todos esos alimentos de por sí exentos de gluten como la verdura, frutas, carnes, etc. y en el caso de alimentos procesados debemos fijarnos siempre en que el envoltorio lleve el símbolo de la 'espiga barrada' ya que son los alimentos sin gluten certificados por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE).

Por otro lado, debemos tener cuidado con la contaminación cruzada, y evitar compartir utensilios como "la tostadora o las sartenes que se hayan utilizado para cocinar productos con gluten", aconseja la doctora. Igualmente, es importante "lavar siempre los utensilios de cocina y almacenar los productos libres de gluten separados del resto".

Tanto la adherencia a la dieta como el cuidado con la contaminación cruzada “son muy importantes porque no hacer esto bien a largo plazo puede llevar a inflamaciones mantenidas del intestino y provocar consecuencias muy negativas", concluye la doctora.

En esta página de la FEAD podeis encontrar más información sobre la dieta recomendada para personas celiacas y también la forma de saber realmente si un producto de supermercado lleva o no lleva gluten. En este sentido, aconsejan "eliminar de la dieta todos los productos a granel, los elaborados artesanalmente y los que no estén etiquetados, donde no se pueda comprobar el listado de ingredientes".