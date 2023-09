Más de 30.000 nuevos casos de cáncer de pulmón se diagnostican al año en España. La cantante María Jiménez fue víctima de uno de ellos y es que el cáncer de pulmón es el tercer tumor más diagnosticado en nuestro país y el primero en mortalidad, es decir, es el cáncer que más muertes provoca en total (contabilizando ambos sexos): supone el 20% de muertes por cáncer.

Así y según los últimos datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en su informe 'Las cifras del cáncer 2023', se estiman para este año 31.282 nuevos casos, es decir 31.282 diagnósticos. Para su tratamiento y curación es clave el diagnóstico precoz, intentar detectar cuanto antes este tumor: el diagnóstico precoz aumenta de forma notable las probabilidades de tratamiento y curación.

Porque tal como explica el Dr. Bartomeu Massuti, miembro de la junta directiva del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) en Cómo detectar de forma precoz el cáncer de pulmón, el tumor que más muertes provoca en España cuando está localizado en el pulmón y no afecta a los ganglios, las posibilidades de curación están por encima del 50%, incluso cerca del 80%". Sin embargo, añade el experto, cuando el tumor no está localizado y se ha expandido, "la probabilidad de supervivencia es significativamente inferior al 50%".

Las pocas noticias que conocemos de la causa del fallecimiento de la cantante María Jiménez, las pudimos conocer ayer domingo, 10 de septiembre, en el documental que emitió laSexta (disponible en atresplayer) de la cantante 'Mi mundo es otro' donde la propia María hablaba así de su enfermedad: "El cáncer de pulmón llegó a mi vida y se ha convertido en mi compañero de viaje. Cuando me dice el médico que tengo cáncer, le respondo que ya se curará, que eso antiguamente no se curaba, pero ahora sí".

Sin embargo y según su médico, el Dr. García Aguilar hablaba así -en el documental- de este fatal momento: "Cuando un paciente llega a la consulta y le tenemos que informar de que tiene un cáncer de pulmón y le tenemos que decir que no se puede quitar nada para curarse porque solo se puede poner tratamiento, no hace falta tener mucha conciencia para saber que es una enfermedad no curable".

La necesidad de tener un diagnóstico precoz

Los especialistas insisten en la necesidad del diagnóstico precoz porque si el tumor está localizado y es operable. Los expertos aseguran que la elevada mortalidad del cáncer de pulmón se debe precisamente a los diagnósticos tardíos.

Por ello es importante, no solo las revisiones periódicas por parte especialmente de las personas de riesgo (fundamentalmente personas fumadoras o exfumadoras reciente) sino estar muy atento a los posibles síntomas.

Así y como explicaba en este artículo de laSexta.comEstos son los síntomas para diagnosticar de forma precoz los cuatro cánceres más frecuentes en España, el Dr. Javier de Castro, oncólogo, secretario de la SEOM y jefe de Sección del Servicio de Oncología del Hospital Universitario La Paz (Madrid), aunque la sintomatología sea muy diversa y por desgracia, el cáncer de pulmón no suele dar síntomas (y si existen, se relacionan siempre con el tabaco) es importante prestar atención ante estos síntomas y consultar con un profesional:

Sangrado activa en la expectoración

Aumento en la dificultad respiratoria

Infecciones pulmonares de repetición

Por otro lado, en cuanto a los programas de cribado poblaciones aún no existe en la actualidad uno para el cáncer de pulmón, como sí existen para el cáncer de colon y el cáncer de mama (dos de los tumores más frecuente en la población). Para el cáncer de próstata, el tumor más diagnosticado en hombres se espera que lo haya para el año 2025, tal como esperan y explican los profesionales.

Recientemente, y tal como explica la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), el Ministerio de Sanidad emitió este pasado mes de agosto un informe concluyendo que "el programa de cribado en cáncer de pulmón no es rentable para el Sistema Nacional de Salud (SNS)". Sin embargo, "este informe no cierra la puerta a la futura implementación de un programa de cribado de cáncer de pulmón, que contemplaría en primer lugar la inclusión de personas con factores de riesgo como el hábito tabáquico", explican desde esta entidad.

Los profesionales que engloban esta sociedad científica finalizaban este informe de la siguiente forma: "Coincidimos en la necesidad de iniciar un programa piloto que demuestre la factibilidad del cribado de cáncer de pulmón en nuestro país. Estamos convencidos de que el proyecto CASSANDRA (un proyecto que incorpora la TC torácica de baja dosis de radiación como herramienta de cribado, combinada con la deshabituación del tabaco) puede resolver las dudas planteadas en las conclusiones del informe y demostrar la viabilidad del cribado de cáncer de pulmón en España gracias a la combinación de la prevención primaria y secundaria, mejorando además la valoración económica propuesta en el informe".