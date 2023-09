A los 73 años ha muerto este jueves en Sevilla María Jiménez y laSexta le rinde homenaje este domingo con la emisión de 'María Jiménez: mi mundo es otro', el primer capítulo de la serie documental sobre ella.

La artista habló claro del cáncer de pulmón que padecía y de cómo sobrellevaba la enfermedad en su día a día. "Tengo un cáncer, ahora mismo me han detectado una mancha en el pulmón, me están dando quimioterapia en pastillas. Se me ha caído el pelo y lo que llevo es una peluca, señores", explicaba.

"El cáncer de pulmón llegó a mi vida y se ha convertido en mi compañero de viaje. Cuando me dice el médico que tengo cáncer, le respondo que ya se curará, que eso antiguamente no se curaba, pero ahora sí", añadía.

El doctor García Aguilar, su médico, relató la dureza del momento: "Cuando un paciente llega a la consulta y le tenemos que informar de que tiene un cáncer de pulmón y le tenemos que decir que no se puede quitar nada para curarse porque solo se puede poner tratamiento, no hace falta tener mucha conciencia para saber que es una enfermedad no curable".

"Si eres débil, te creas tú la enfermedad y te lleva el diablo", zanjaba María Jiménez. Además, reflexionaba sobre el dolor: "Yo no tengo el sentido del dolor, entonces no me asusto. Cuando es un dolor desconocido, te preguntas qué pasa aquí. Cuando es un dolor normal, ¿para qué te vas a asustar?".