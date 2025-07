Sí, caminar menos de 10.000 pasos también reduce riesgo de enfermedades (y es un objetivo más viable)

El objetivo de los 10.000 pasos es un objetivo que no todo el mundo, por su forma física o por su día a día, puede alcanzar. Pero un número bastante menor de pasos también es beneficioso: esto dicen los estudios.

Hace unos años empezó la moda de los 10.000 pasos: era el objetivo de pasos que todos los seres humanos deberíamos caminar a diario para tener una vida más sana. Algunos llegaron a hablar incluso de 15.000 pasos diarios; cada vez era más. Pero en los últimos tiempos, son más los expertos que advierten de que detrás de esto no hay más que un mito: no hay estudios que avalen esta teoría de que caminar 10.000 pasos a diario lo mejora todo. No todo depende de la cantidad de pasos que se den, sino más de su intensidad, frecuencia o ritmo.

De hecho, lo que sí hay es evidencia de que caminar menos de esos 10.000 pasos ya trae ciertos beneficios: "Con 6.000 pasos ya habría un beneficio para tu corazón", explicaba la cardióloga Magdalena Perelló en sus redes sociales. Ahora, en un análisis publicado en la revista médica The Lanceteste mismo mes de julio, varios investigadores insisten en la falta de pruebas que confirmen el mito de los 10.000 pasos pero hablan de los beneficios de caminar incluso menos pasos.

"Aunque 10.000 pasos diarios pueden ser un objetivo viable para personas más activas", una cantidad menor de pasos ya está asociado con "mejoras clínicamente significativas" en la salud de las personas. Concretamente, hablan de caminar unos 7.000 pasos al día, algo que presentan como un "objetivo más realista y alcanzable para algunas personas". Sin embargo, "incluso pequeños aumentos en el movimiento diario pueden tener mejoras significativas en la salud", asegura la autora principal del estudio, la epidemióloga Melody Ding, investigadora del comportamiento poblacional y profesora de la Escuela de Salud Pública de Sídney (Australia).

Para este estudio, se han tenido en cuenta los datos recogidos en otros 57 estudios, elaborados entre 2014 y 2025 en más de diez países: los investigadores analizaron el impacto de diferentes cantidades de pasos diarios en la probabilidad de morir de enfermedades cardiovasculares y cáncer, así como de desarrollar enfermedades como cáncer, diabetes tipo 2, demencia y depresión. Así pues, compararon los resultados en salud de personas que daban unos 2.000 pasos diarios (contabilizados con podómetros u otros monitores de actividad física) con los de otras que daban más, en incrementos de 1.000 pasos, para ver si había diferencias en el riesgo de muerte prematura u otras enfermedades graves.

De 7.000 a 10.000 pasos, la diferencia es "modesta"

Así pues, en comparación con los que caminaban 2.000 pasos al día, los investigadores vieron los siguientes beneficios en las personas que caminaban más de 7.000 pasos al día:

Reducción de un 47% del riesgo de muerte por cualquier causa al caminar 7.000 pasos al día; el beneficio es casi idéntico a caminar 10.000 pasos.

al caminar 7.000 pasos al día; el beneficio es casi idéntico a caminar 10.000 pasos. Reducción de un 38% del riesgo de demencia al caminar 7.000 pasos al día; se reduce otro 7% si se suman 3.000 pasos más

al caminar 7.000 pasos al día; se reduce otro 7% si se suman 3.000 pasos más Reducción de un 22% del riesgo de diabetes de tipo 2 al caminar 10.000 pasos; y al 27% si se caminan 12.000 pasos. Pero también hay mejoras significativas cuando se pasa de 2.000 a entre 5.000 y 7.000 pasos.

al caminar 10.000 pasos; y al 27% si se caminan 12.000 pasos. Pero también hay mejoras significativas cuando se pasa de 2.000 a entre 5.000 y 7.000 pasos. Reducción de un 25% del riesgo de enfermedades cardiovasculares entre personas que caminan 7.000 pasos al día,.

entre personas que caminan 7.000 pasos al día,. Reducción de un 6% del riesgo de cáncer —aunque lo consideran no significativo—, pero una reducción del 37% del riesgo de muerte por cáncer.

—aunque lo consideran no significativo—, pero una reducción del 37% del Reducción de un 22% del riesgo de síntomas depresivos .

. Reducción de un 28% del riesgo de caídas.

"Para las personas que ya son activas, 10.000 pasos al día es una medida excelente", asegura la doctora Katherine Owen, coautora del estudio, 'Daily steps and health outcomes in adults: a systematic review and dose-response meta-analysis'. "Pero más allá de los 7.000 pasos, los beneficios adicionales para la mayoría de resultados de salud que hemos analizado son modestos", ha señalado.

Según Ding, esta investigación ayuda a cambiar el enfoque de este tipo de ejercicio, poniendo el foco en el progreso más que en la perfección. "Incluso pequeños aumentos en el movimiento diario pueden llevar a mejoras significativas en la salud", ha indicado-