Fiestas del Orgullo de Madrid 2026: fechas, conciertos, artistas confirmados y todo lo que necesitas saber

El Orgullo de Madrid (MADO) regresa un año más como el mayor evento del Orgullo en Europa. La edición de 2026 se celebrará del 25 de junio al 5 de julio y ofrecerá diez días de actividades, conciertos, encuentros culturales y acciones reivindicativas que llenarán la ciudad de diversidad y celebración.

Las actividades arrancarán el jueves 25 de junio con el tradicional Orgullo de Barrio en Chueca, que incluirá propuestas culturales, deportivas y de ocio. Entre las citas más destacadas figura Plumas y Patitas, el desfile solidario de mascotas que tendrá lugar el 28 de junio en la plaza de Pedro Zerolo. Además, el 2 de julio llegará una de las actividades más esperadas: la Carrera de Tacones de la calle Pelayo, conducida por Chumina Power y compuesta por tres rondas clasificatorias y una gran final con premios para las personas ganadoras.

El 1 de julio abrirán sus puertas los dos escenarios principales del barrio. La plaza de Pedro Zerolo acogerá el tradicional pregón, presentado por La Plexy, además de las celebraciones organizadas por los locales LGTBIQ+ madrileños. Por su parte, la Plaza del Rey volverá a transformarse durante estos días en la Plaza de las Reinas, un espacio especialmente dedicado a la visibilidad y el protagonismo de las mujeres LBT.

La Plaza de España será el epicentro de los grandes espectáculos, con eventos como la gala PrideVisión (2 de julio), Madrid Pride Experience junto al certamen Mr Gay España (3 de julio), Orgullo Latino (4 de julio) y la Gala de Clausura (5 de julio). Mientras tanto, la Puerta del Sol reunirá las propuestas musicales más urbanas y contemporáneas, destacando la fiesta Proud Bling!, prevista para el 3 de julio.

La programación también incluye la entrega de los Premios MADO 2026, que se celebrará el 29 de junio en el Institut Français de Madrid. Asimismo, el 3 de julio regresará la Conferencia Internacional de Derechos Humanos a la sede de las oficinas del Parlamento Europeo. Como gran acto reivindicativo, el 4 de julio tendrá lugar la Manifestación Estatal del Orgullo, que volverá a congregar a miles de personas llegadas tanto de España como de otros países.

En el ámbito cultural, Muestra t celebrará su vigésima edición entre el 2 de junio y el 20 de julio con una amplia programación multidisciplinar enfocada en la diversidad. Entre sus iniciativas destacan Muestra T con Ellas, dedicada a proyectos culturales y sociales impulsados por mujeres; Muestra T Contra el Acoso Escolar, centrada en la sensibilización y la prevención de la discriminación en entornos educativos; Muestra T en Arte, que propone un recorrido por más de quince exposiciones; Muestra T en Cine, con una selección audiovisual que da visibilidad a las narrativas LGTBIQ+; y Muestra T Kids, que ofrecerá actividades educativas y de entretenimiento para público infantil y familiar en Casa del Lector.

Conciertos confirmados para el Orgullo de Madrid 2026

Entre los nombres ya confirmados para esta edición figuran artistas nacionales e internacionales como Mon Laferte, Kany García, MEEK, Monsieur Periné, Flans, Edith Salazar, CRIS LORA, Lucía Pérez, Laura Muñoz, María Parrado, Marta Sango, Naíza, Melanie Santiler, Alba Morena, Bea Pelea, DeArco, Ouineta, Ana Farelo, Sombra Alor, Monzo, Tiago Raul, Samantha Ballentines, La Macizo, La Plexy, Chumina Power, Cascales y Balibrea DJ, entre muchos otros que se anunciarán próximamente.

Además, MADO contará este año con la colaboración del Festival Río Babel, que celebrará una nueva edición los días 3, 4 y 5 de julio en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid. Las entradas ya pueden adquirirse a través de la web oficial del festival. El cartel incluye actuaciones de artistas especialmente reconocidos dentro de la comunidad LGTBIQ+, como Katy Perry, Amaia, La Casa Azul, Bomba Estéreo, Chambao, Yami Safdie, Yadam y Tú Peleas Como Una Vaca, entre otros.

Calendario 2026 Fiestas del Orgullo (25 junio a 5 julio)

Del 25 al 30 junio: Orgullo de Barrio: Una semana antes del gran arranque de MADO, las calles de Chueca ya empiezan a vibrar con fuerza. Orgullo de Barrio es una invitación a calentar motores con conciertos, fiestas, exposiciones, actividades culturales y eventos especiales en bares, tiendas, galerías y locales del barrio que hacen de Chueca lo que es: un espacio de libertad, diversidad y buen rollo.