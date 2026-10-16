Halloween Scary Nights 2026 en Parque Warner Madrid: fechas, horarios y pasajes del terror que puedes visitar

Halloween es una de las épocas más esperadas del año para los amantes del terror y Parque Warner Madrid, situado en San Martín de la Vega, vuelve a convertirse en uno de los escenarios más escalofriantes de la capital. Desde el 26 de septiembre hasta el 2 de noviembre de 2026, el parque ofrece una programación especial con espectáculos, personajes terroríficos, pasajes del miedo y experiencias para todas las edades. Sin embargo, uno de sus principales atractivos son las Halloween Scary Nights, unas noches especiales pensadas para quienes buscan emociones fuertes.

Este año, las Halloween Scary Nights celebran su quinta edición con ocho pasajes del terror, seis scare zones, espectáculos nocturnos y algunas de las atracciones más intensas del parque abiertas hasta la madrugada. La experiencia comienza en la plaza de Gotham con el espectáculo Welcome to the Scary Nights, acompañado de una sesión de DJ en directo que da paso a una noche repleta de sustos, monstruos y personajes de pesadilla.

Los pasajes del terror de Halloween Scary Nights 2026

Uno de los grandes atractivos de estas noches son sus ocho pasajes del terror, entre los que destacan algunos inspirados en conocidas películas de miedo como Expediente Warren, La Monja e IT Experience. A ellos se suman La Llorona, La Maldición de Río Bravo, Arkham y Crime Alley: Night of Chaos. Como novedad de 2026, el parque estrena The Hunt Club, una experiencia en la que los visitantes se adentran en una misteriosa sociedad secreta de la que no será tan fácil escapar.

Pero el terror no se limita a los pasajes. Las calles del parque también se transforman con diferentes zonas de miedo en las que los actores caracterizados sorprenden a los visitantes. Entre las novedades destacan Dionesium Escape Scare Zone, ambientada en una Gotham contaminada por el Dionesio, y La Eterna Noche, una inquietante procesión de personajes fantasmales. Además, quienes quieran llevar el miedo al extremo pueden participar en Slasher Royale: Survive the Nightmare, una experiencia de supervivencia en equipos de diez personas que requiere un pago adicional.

Fechas y horarios de Halloween Scary Nights 2026

Las Halloween Scary Nights se celebran los días 16, 23 y 31 de octubre de 2026, con aforo reducido y una entrada específica para disfrutar de esta programación nocturna. Durante las noches del 16 y 23 de octubre, el parque permanece abierto hasta las 3:00 de la madrugada, mientras que el 31 de octubre, coincidiendo con la noche de Halloween, la celebración se prolonga hasta las 5:00 horas. Las entradas pueden adquirirse a través de la página web oficial de Parque Warner, con precios que varían según la fecha y la modalidad elegida.

Aunque las Halloween Scary Nights están dirigidas especialmente a los amantes del terror, Parque Warner también ofrece una programación de Halloween para toda la familia. Entre sus propuestas destacan la nueva experiencia infantil ACME Experience, el espectáculo musical El Día de los Muertos, los desfiles Superstars of Halloween Parade y Trick or Treat Party Parade, además de encuentros con los personajes de los Looney Tunes disfrazados para la ocasión. Una oportunidad para disfrutar de Halloween en Madrid, tanto de día como de noche, con planes para todos los públicos.