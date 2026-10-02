La Noche de los Castillos franceses se celebra del 16 al18 de octubre

Si eres de los que viaja disfrutando de la historia y el patrimonio, la Noche de los Castillos que se celebra en Francia del 16 al 18 de noviembre te va a encantar, a continuación te contamos por qué:

Para empezar ¿en qué consiste realmente este evento francés? Celebró su edición en 2019 y consiste no solo en mantener abiertos los castillos por la noche sino también en ofrecer en ellos actividades que normalmente solo puedes disfrutarse durante el día; son cerca de un centenar los castillos que se suman a este gran evento y nos permiten vivir una experiencia única (una o casi 100, tantas como castillos).

Algunos de los castillos pueden recorrerse con velas o incluso con antorchas, también es posible pasear sus jardines y parques después de caer el sol, se organizan recreaciones históricas entre otros espectáculos y conciertos; hay iluminaciones especiales, degustaciones diversas y cenas de alta cocina, juegos, visitas teatralizadas e incluso la posibilidad de acceder a espacios que, normalmente, permanece cerrados.

La Mothe Chandeniers | Imagen de Pierre Mairé, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

¿Dónde? Te preguntarás y te encantará saber que puedes elegir porque hay castillos inscritos en este festival tanto en Borgoña como en Bretaña, Normandía, Alsacia, Occitania, Île de France y, por supuesto, cel Valle de Loira particularmente famoso por sus castillos; de este modo puedes escoger destino antes de elegir castillo.

¿Los más populares? La Mothe Chandeniers es uno de los castillos más populares en este festival porque, al ser un castillo romántico en ruinas, la experiencia que ofrece es un anticipo perfecto de Halloween; el Château de Baugency es, probablemente, el más espectacular visualmente gracias a sus instalaciones luminosas interactivas, sus obras de arte digital, las proyecciones, el videomapping monumental y eso jardín iluminado; el Château de Tanlay es el gran clásicos de las velas y el castillo más elegante; la del Château de Fals es una visita inmersiva narrada a la luz de las velas y el Château de Saint-Emilion es perfecto para los amantes del vino porque este castillo tiene su propio viñedo.

Torres de Fals | Imagen de Joan, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

¿Te seduce la idea que visitar un castillo francés? Visita entonces la web de La Noche de los Castillos, elige primero zona, después castillo y haz tu reserva para disfrutar de una experiencia tan única como inolvidable.