Así celebra Aranjuez sus Fiestas del Motín del 4 al 7 de septiembre

El 4 de septiembre a las 9 y media de la noche y en la Plaza de la Constitución empezará la fiesta como corresponde, con el pregón, un pregón que este año corre a cargo del Club Marathon Aranjuez y tras el cual llegará el momento del disparo del Fresón y el Espárrago y el comienzo oficial de las Fiestas del Motín. El nombramiento del Amotinado Mayor, uno de los momentos más importantes de estas fiestas y cuyo honor recae este año en la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, se celebrará el 6 de septiembre a las 9 y media de la noche en la Plaza de Parejas, un nombramiento al que sucederá la Escenificación del Motín de Aranjuez dirigida por la compañía Yllana en ese mismo escenario.

Un día antes de la Escenificación del Motín, el 5 de septiembre, será el momento del Asalto a la Casa de Godoy también dirigido por la compañía Yllana, un asalto protagonizado por los ribereños que, vestidos con ropajes de época, saldrán a las 9 y media de las noche de la Plaza de la Constitución; y después de la Escenificación del Motín del sábado, el día 7, llegará uno de los eventos más divertidos de las fiestas, el Descenso Pirata por el río Tajo a partir de las 11 de la mañana en La Piragüera.

Escenificación del Motín | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Aranjuez

A estos eventos se suman charangas y pasacalles, el Mercado Goyesco, la Feria Goyeca de los Tomates de Aranjuez, el encierro infantil y el boloencierro, la Corrida Goyesca en la que participa Morante de la Puebla y por supuesto el broche de oro, loa fuegos artificiales a las 11 de la noche junto a la Glorieta de Fernando Vl… pero antes, los conciertos entre los que cabe destacar estos:

Jueves 4 de septiembre

Orquesta La Mundial (22:30 h.) en la Plaza de San Antonio

Viernes 5 de septiembre:

Voces con Alma (22:00 h.) en la Plaza de la Constitución

Isabel Aaiún (00:00 h.) en la Plaza de San Antonio

Falkata On Tour con DJ Vicente Simó y Riskero (00:00 h.) en Raso de la Estrella

Orquesta Vórtice (01:00 h.) en Calle Infantas

Sábado 6 de septiembre

Perro Gris (22:00 h.) en la Plaza de la Constitución

OBK (00:00 h.) en la Plaza de San Antonio

Sesión electrónica con DJ Álex Martini y DJs residentes (00:00 h.) en Raso de la Estrella

Orquesta Xtasis (01:00 h.) en Calle Infantas

Domingo 7 de septiembre:

Escuela de Danza La Aurora (21:00 h.) en la Plaza de la Constitución