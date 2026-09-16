La calle medieval de Inglaterra que parece el Callejón Diagon de Harry Potter

Pasear por York, al norte de Inglaterra, puede hacer que más de un viajero crea haber entrado de lleno en el universo de Harry Potter. Su casco histórico conserva estrechas calles medievales, edificios con siglos de historia y numerosos comercios dedicados a la magia que han convertido la ciudad en un destino especialmente atractivo para los seguidores de las novelas y películas.

Uno de sus rincones más conocidos es The Shambles, una pintoresca calle de origen medieval caracterizada por sus fachadas inclinadas, sus estrechos edificios y sus pequeños establecimientos. Su estética recuerda inevitablemente al Callejón Diagon, aunque no existe confirmación de que J. K. Rowling se inspirara en esta calle para crear el famoso enclave mágico de la saga.

La conexión con el mundo de Harry Potter se ha reforzado con la aparición de tiendas de temática fantástica y establecimientos repletos de objetos relacionados con la magia. Un ambiente que permite a los visitantes imaginar por unos instantes que están recorriendo uno de los escenarios del universo del joven mago, pero sin necesidad de atravesar el andén 9¾.

Sin embargo, el atractivo de York va mucho más allá de Harry Potter. Su arquitectura medieval, sus calles empedradas y sus edificios históricos hacen que recorrer su centro sea toda una experiencia. Una ciudad británica llena de rincones que parecen sacados de una película y que merece la pena descubrir tanto si eres fan de la saga como si simplemente buscas una escapada diferente por Inglaterra.