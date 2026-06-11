Cuándo se celebra la noche de San Juan en Alicante este 2026: fechas clave de las Hogueras

La noche de San Juan es una de las celebraciones más esperadas del año en Alicante. Miles de personas se reúnen en las playas y en las calles de la ciudad para disfrutar de una fiesta que combina tradición, fuego, música y espectáculos pirotécnicos.

En 2026, la noche de San Juan se celebrará entre el martes 23 y el miércoles 24 de junio, siguiendo la tradición que marca el calendario. Sin embargo, las emblemáticas Hogueras de Alicante se extienden durante varios días y cuentan con una programación mucho más amplia.

Cuándo son las Hogueras de Alicante 2026

Las Hogueras de San Juan son las fiestas oficiales de la ciudad de Alicante y están declaradas de Interés Turístico Internacional. Aunque los actos comienzan semanas antes, los días grandes se celebran del 20 al 24 de junio.

Hogueras de San Juan, Alicante | Civitatis

Durante estas jornadas, monumentos de cartón, madera y otros materiales artísticos se instalan en distintos puntos de la ciudad para competir por los premios de las fiestas.

La noche más mágica: del 23 al 24 de junio

El momento más esperado llega en la madrugada del 24 de junio. Miles de personas se acercan a las playas alicantinas para cumplir con las tradiciones vinculadas a la noche de San Juan, como saltar las olas, pedir deseos o disfrutar de reuniones familiares y con amigos junto al mar.

La ciudad vive una de sus noches más multitudinarias, con conciertos, verbenas y actividades repartidas por diferentes barrios.

La Cremà: cuándo se queman las hogueras

La culminación de las fiestas tiene lugar durante la madrugada del 24 de junio con la tradicional Cremà, el acto en el que se queman los monumentos festivos.

Chica saltando las hogueras de San Juan | iStock

Tras el disparo de una gran palmera de fuegos artificiales desde el castillo de Santa Bárbara, comienza la quema de las hogueras oficiales y, posteriormente, del resto de monumentos repartidos por la ciudad.

Este espectáculo de fuego y luz pone el broche final a unas fiestas que cada año atraen a miles de visitantes nacionales e internacionales.