Fiestas de San Lorenzo 2025: Programa con todos los conciertos gratis

Como cada mes de agosto, Madrid se llena de verbenas gracias a las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma, y son muchas las personas (madrileños y visitantes) que las viven con mucho entusiasmo.

Ahora que las fiestas de La Latina (San Cayetano) han terminado, es el turno de las Fiestas de San Lorenzo, que tienen lugar en el barrio de Lavapiés desde el pasado 9 de agosto hasta el próximo martes 12 de agosto.

El principal escenario es la plaza de Arturo Barea, que se ha llenado de espectáculos infantiles, y por donde han pasado este fin de semana actuaciones musicales como la Fiesta Bresh (sábado 9) o Indievision (domingo 10). A continuación te dejamos el programa completo con las actividades de los próximos días.

Programa y conciertos de las Fiestas de San Lorenzo 2025

Lunes 11 de agosto

11:30 a 13:30 horas: Talleres infantiles: marionetas y figuras con pasta de sal. (C/Argumosa)

18:00 horas: Taller creativo: Haz tu recetario a color. (Embajadores 41)

19:30 horas: Show de baile familiar. (Plaza Arturo Barea)

20:30 horas: Actuación "Mantón de Zarzuela".

21:00 horas: Concurso de Chotis. (Plaza Virgen de la Paloma)

21:30 horas: DJ Tama.

23:00 horas: Concierto de La Cuarta Cuerda.

00:00 horas: DJ Tama (segunda sesión).

19:30 a 21:00 horas: Juegos populares y lectura de cómics. (C/Doctor Fourquet, 24)

20:30 a 23:00 horas: Micro abierto de música y poesía. (C/Calvario 16)

Martes 12 de agosto