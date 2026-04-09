La Feria del Marisco vuelve a Alcobendas: Fechas y todo lo que necesitas saber

Si tenemos que poner en alza algo que pertenezca y represente la gastronomía del norte de España, hay una clara respuesta: el marisco. Este cobra vida en muchos restaurantes especializados y se ha posicionado como uno de los grandes manjares. Estos días cobra un especial protagonismo en la Comunidad de Madrid, con motivo de la celebración de la XXVIII de la Feria del Marisco de Xuntanza. Organizada por el Centro Gallego de Xuntanza de Alcobendas, y en colaboración con la empresa Degustación DEMAR, la feria se celebrará del 10 de abril al 4 de mayo en el Recinto Ferial de Alcobendas, situado en la Avenida de Valdelaparra.

La propuesta culinaria que tendrá lugar durante más de un mes, da la oportunidad a los visitantes de degustar los auténticos, además de típicos, productos de origen gallego, especialmente mariscos, resaltando la excelencia de este. El gran protagonista volverá a ser el pulpo, un manjar típico de la tierra muy demandado por el público, aunque también se podrá disfrutar de otros productos del mar como nécoras, buey de mar, centollos, almejas y mejillones (estos últimos fuera de su temporada óptima, pero igualmente disponibles). Además, se garantiza la frescura del producto ya que estarán almacenados en peceras a lo largo de todo el recinto. Una oferta que se completa con arroces con marisco, frituras, marisco cocido y a la plancha, panes artesanales y una barra con bebidas.

Feria del Marisco de Alcobendas | Feria del Marisco de Xuntanza de Alcobendas

Degustación DEMAR, empresa responsable de la parte gastronómica, gestionará los ocho stands que conforman el recorrido culinario de la feria, organizados por especialidades. También habrá una tienda de productos típicos gallegos, donde los visitantes podrán llevarse a casa algunos de los sabores de la feria. Más de allá de la expectación culinaria, la Feria del Marisco de Xuntanza de Alcobendas apuesta también por la cultura y el entretenimiento. Este año se ha ampliado notablemente la exposición de arte y pesca, que contará con una zona dedicada a la pintura y la fotografía, otra a trajes regionales gallegos, y un espacio especialmente ambientado con redes, utensilios y una barca gallega tradicional que transportará a los visitantes directamente a las rías del norte. Además, para que también sea el plan perfecto para las familias, incluye una zona infantil con castillo hinchable.

"La gente debe conocer el producto gallego, su calidad y su sabor. Esa es nuestra meta cada año con esta feria", afirma Begoña Fernández, responsable de Degustación DEMAR y coordinadora de la oferta gastronómica. Su mensaje es claro: acercar Galicia a Madrid a través de su mejor embajador, el marisco.

Feria del Marisco de Alcobendas | Feria del Marisco de Xuntanza de Alcobendas

La feria, que el año pasado congregó unas 15.000 personas, se ha consolidado como uno de los grandes encuentros gastronómicos de la región. Este año se espera una afluencia similar, con una oferta renovada y enfocada en un objetivo muy claro: dar a conocer el auténtico producto gallego fuera de su comunidad de origen.

Datos clave de la Feria del Marisco de Xuntanza de Alcobendas