Mejores lugares del mundo para comer marisco

Si lo que quieres es degustar el mejor marisco del mundo tus opciones se resumen, básicamente, en dos: o bien te diriges a capitales gastronómicas o ciudades famosas por contar con lo mejores restaurantes del mundo, o bien eliges un destino de lonja, costa y mar; claro que con este resumen tan generalista no ayuda mucho a la hora de decidir destino, por eso vamos a mojarnos y recomendarte lugares más concretos y empezaremos barriendo para casa: nos vamos a Galicia y no solo porque incluso The Guardian recomendó hace ya varios años a esta región como destino ideal para comer marisco, que también, sino porque también nosotros sabemos cómo es de espectacular el marisco gallego.

Mariscos | Pixabay

Galicia (Rías Altas y Rías Bajas)

Percebes en las Rías Altas y tanto en las Altas como en las Bajas todo lo demás: nécoras, centollo, buey de mar, bogavante, cigalas, vieiras, zamburiñas… En Galicia se come de escándalo pero muy especialmente se disfruta de una variedad y calidad de marisco realmente espectacular ¿nuestro plato favorito más allá de los famosos y carísimos percebes? El arroz con bogavante.

Trondelag

De Galicia volamos a Noruega, concretamente a Trondelag porque esta localidad es famosa por su marisco, un marisco con el que se abastece a muchos restaurantes del país e incluso de todos los países nórdicos; ¿cuál es el marisco que no puedes dejar de degustar en Trondelag? Las cigalas y el cangrejo marrón.

Seattle

¿Sabías que en Seattle se come un marisco de escándalo? Son especialmente famosas las ostras de la zona y también los cangrejos Dungeness y las almejas recién abiertas, vieiras o mejillones de Penn Cove; lo mejor de Seattle es que no tienes que darle vueltas a la cabeza para elegir qué marisco degustar, puedes optar por pedir una bandeja degustación que suele llevar almejas, mejillones, cangrejo y camarones.

Bandeja de ostras | Pixabay

Sidney

Sidney, en Australia, es famosa por sus restaurantes en los que los platos estrella vienen del mar, son de mariscos y pescados ¿y cuáles son mariscos más populares de la ciudad? Las langostas, los cangrejos y las ostras frescas o las gambas.

Tasmania

Cuentan que aquí se degustan las mejores langostas del mundo (langosta de roca), también ricas ostras y lo mejor, o al menos lo más atractivo, es que puedes disfrutar de una degustación de mariscos en un crucero por las aguas que bañan la costa de Tasmania e incluso ver cómo se cogen las ostras que luego te comerás.