Feria de Málaga 2025: Programa con todos los conciertos gratis
La Feria de Málaga 2025 llega cargada de conciertos gratuitos que harán vibrar el Auditorio municipal Cortijo de Torres cada noche. Desde clásicos que no necesitan presentación hasta artistas locales que prometen sorprender. Prepárate para el mejor ambiente malagueño bajo las estrellas.
La Feria de Málaga se celebra desde este sábado 16 de agosto hasta el próximo sábado 23 de agosto y ya es para muchos una cita bien marcada en el calendario. Cada noche, el auditorio Cortijo de Torres llenaran de música las noches de agosto.
Antes de cada concierto, a partir de las 21:30, la Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos calienta motores, así que puedes ir practicando las palmas mientras llega tu actuación favorita. Entre los nombres que completan este festín musical están Mojinos Escozíos, Camela, Chambao, Toreros con Chanclas, Pablo Carbonell, Hoffman, Encarni Navarro, Señor Mirinda, Ginés González y Aurora Guirado, mezclando talento local con estrellas nacionales.
Programación de conciertos en el Auditorio Cortijo de Torres
Sábado 16 de agosto
- 21:30 – Muestra de bailes malagueños y flamencos
- 22:00 – Señor Mirinda
- Tras éstos – Mojinos Escozíos
Domingo 17 de agosto
- 21:30 – Muestra de bailes malagueños y flamencos
- 22:00 – Aurora Guirado
- Tras ésta – Paco Candela
Martes 19 de agosto
- 21:30 – Muestra de bailes malagueños y flamencos
- 22:00 – Encarni Navarro
- Tras ésta – Camela
Miércoles 20 de agosto
- 21:30 – Muestra de bailes malagueños y flamencos
- 22:00 – Ginés González
- Tras éste – Chambao
Jueves 21 de agosto
- 21:30 – Muestra de bailes malagueños y flamencos
- 22:00 – Hoffman
- Tras éstos – Entre Coplas y Suspiros: Joana Jiménez y Tamara Jerez
Viernes 22 de agosto
- 22:30 – Toreros con Chanclas
Sábado 23 de agosto
- 22:30 – Merche
La mejor noticia: todos los conciertos son de entrada gratuita, porque Málaga quiere que la música se disfrute sin excusas. Prepárate para noches llenas de ritmo, risas y el auténtico espíritu de feria malagueña.
