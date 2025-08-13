Feria de Málaga 2025: Programa con todos los conciertos gratis

La Feria de Málaga se celebra desde este sábado 16 de agosto hasta el próximo sábado 23 de agosto y ya es para muchos una cita bien marcada en el calendario. Cada noche, el auditorio Cortijo de Torres llenaran de música las noches de agosto.

Antes de cada concierto, a partir de las 21:30, la Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos calienta motores, así que puedes ir practicando las palmas mientras llega tu actuación favorita. Entre los nombres que completan este festín musical están Mojinos Escozíos, Camela, Chambao, Toreros con Chanclas, Pablo Carbonell, Hoffman, Encarni Navarro, Señor Mirinda, Ginés González y Aurora Guirado, mezclando talento local con estrellas nacionales.

Programación de conciertos en el Auditorio Cortijo de Torres

Sábado 16 de agosto

21:30 – Muestra de bailes malagueños y flamencos

22:00 – Señor Mirinda

Tras éstos – Mojinos Escozíos

Domingo 17 de agosto

21:30 – Muestra de bailes malagueños y flamencos

22:00 – Aurora Guirado

Tras ésta – Paco Candela

Martes 19 de agosto

21:30 – Muestra de bailes malagueños y flamencos

22:00 – Encarni Navarro

Tras ésta – Camela

Miércoles 20 de agosto

21:30 – Muestra de bailes malagueños y flamencos

22:00 – Ginés González

Tras éste – Chambao

Jueves 21 de agosto

21:30 – Muestra de bailes malagueños y flamencos

22:00 – Hoffman

Tras éstos – Entre Coplas y Suspiros: Joana Jiménez y Tamara Jerez

Viernes 22 de agosto

22:30 – Toreros con Chanclas

Sábado 23 de agosto

22:30 – Merche

La mejor noticia: todos los conciertos son de entrada gratuita, porque Málaga quiere que la música se disfrute sin excusas. Prepárate para noches llenas de ritmo, risas y el auténtico espíritu de feria malagueña.