Así se disfruta del otoño en Estonia

Estonia en verano es un gran destino para quienes buscan huir de las temperaturas tórridas e la época en el sur de Europa pero en otoño, cuando todavía no se ha instalado en el país el intenso frío invernal y los bosques visten su elegante fall foliage, es, si cabe, un destino más atractivo, a continuación te contamos por qué.

En Estonia, como por otra parte sucede en otros lugares, el otoño tiene sus propios sabores y por eso cuando hablamos de senderismo o de paisajes fall foliage lo hacemos de la mano de los productos naturales y locales que más se degustan en esta época: las bayas y las setas silvestres. ¿Cuáles son los lugares más recomendados de Estonia para recolectar estos productos? La isla de Prangli, la Reserva Natural de Pohja-Korvemaa y el Parque Nacional de Soomaa; en estos tres lugares podrás disfrutar del senderismo, de la recolección de frutos de otoño y también de observar a la fauna local en su entorno natural (aves marinas migratorias, castores, nutrias, ciervos, alces, osos…).

Cesta de setas en Estonia | Imagen cortesía de Turismo de Estonia

Por supuesto estos productos silvestres que se recogen en los bosques estonios se convierten también protagonistas de la cocina local tanto en los restaurantes tradicionales como en los de alta cocina, algo que convierte a Estonia en un destino de lo más atractivo para los foodies, para quienes disfrutan de comerse los lugares que visitan.

¿Eres más de turismo activo que gastronómico? Añade entonces a las opciones de senderismo las de otras actividades como las rutas en canoa o kayak en ríos como el Vohandu que recorre más de 160 kilómetros de bosques dorados, cascadas y notables formaciones rocosas; ¿más senderos imperdibles de Estonia en otoño? Los senderos del Bosque y los de la Costa Báltica, todos estos caminos que juntos superan los 1.300 kilómetros, nos ofrecen paisajes de escándalo: florestas, tuberías, acantilados de tiza, playas y pueblos con mucho encanto como Altja.

Altja | Imagen cortesía de Turismo de Estonia

Y para completar tu viaje estonio nada como alguna experiencia de bienestar y es que las saunas y spas (aguas termales y cabinas de vapor) forman parte de las tradiciones otoñales estonias más arraigadas en el país: podrás disfrutar de cabañas de cristal en los bosques y también de hoteles boutique que ofrecen experiencias de bienestar que van desde tratamientos con ingredientes locales hasta rituales tradicionales pasando por terapias con barro marino, piscinas, saunas…