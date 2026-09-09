Amazing Thailand Fest 2026 en Madrid: Fechas, horarios y actividades del festival gastronómico

Madrid acogerá los próximos 26 y 27 de septiembre el festival gastronómico y cultural 'Amazing Thailand Fest 2026: The Wholesome Taste of Thai', una iniciativa organizada por la Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT). El objetivo es promocionar el país asiático como destino de bienestar.

El evento, que se celebrará en El Corte Inglés de Sanchinarro entre las 11:00 y las 19:00 horas con entrada libre hasta completar aforo, busca acercar la oferta turística, la artesanía y la salud de la nación asiática al público español bajo el lema promocional 'Healing is the New Luxury'.

Amazing Thailand Fest 2026. | TURISMO DE TAILANDIA/ Europa Press

La inauguración oficial tendrá lugar el sábado 26 de septiembre a las 12:00 horas y contará con las intervenciones del embajador de Tailandia en España, Cheevindh Nathalang; las directoras ejecutivas de la Autoridad de Turismo de Tailandia, Parichart Boonclai y Suladda Sarutilavan; así como representantes de la dirección de El Corte Inglés.

Durante el fin de semana, la programación incluirá demostraciones culinarias en directo a cargo de la reputada Master Chef Nooror Somany Steppe, fundadora de la cadena Blue Elephant, junto a cocineros del restaurante de la Real Embajada de Tailandia y de establecimientos madrileños reconocidos con el sello 'Thai Select'.

Asimismo, los asistentes podrán participar en talleres de artesanía sostenible, exhibiciones de Muay Thai, sesiones informativas de automasaje tailandés, espectáculos de danza tradicional, sesiones de música con DJ y un espacio fotográfico interactivo con inteligencia artificial.