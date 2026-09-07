Planes gratis por la Fórmula 1 en Madrid: qué hacer durante la semana del Gran Premio de España

El Gran Premio de España de Fórmula 1, conocido como MADRING, se celebra en Madrid del 11 al 13 de septiembre. Un evento único y esperado para los amantes de la velocidad, que han conseguido casi agotar las entradas a solo unos días de su inauguración.

Pero es que además, la capital reunirá multitud de planes que van más allá del propio circuito y en Viajestic hemos querido reunir algunos de ellos.

1. Fan Zone de Williams

La Fan Zone de Williams, instalada en la Plaza del Callao y los Cines Callao del 7 al 13 de septiembre. El espacio permite acercarse al universo de la escudería con un coche de Fórmula 1, simuladores, juegos, trofeos y una zona de merchandising.

Además, durante la semana están previstas varias apariciones especiales. Carlos Sainz estará el martes 8 a las 19:00 horas, mientras que Luke Browning acudirá el miércoles 9 a las 19:00 horas y James Vowles, jefe del equipo Williams, el jueves 10 a las 18:00 horas. Para participar en las actividades es necesario tener descargada la aplicación de Williams y estar registrado.

2. Merchandising de Williams en El Corte Inglés de Castellana

Williams también estará presente en El Corte Inglés de Castellana durante buena parte del mes. Hasta el 20 de septiembre, los seguidores de la escudería podrán encontrar un espacio dedicado a su merchandising oficial.

Es una alternativa para quienes quieran llevarse un recuerdo relacionado con el equipo y hacerse con prendas y productos de Williams coincidiendo con los días en los que Madrid se llena de ambiente de Fórmula 1.

3. McLaren Pop-Up en La Vaguada

Otra de las escuderías que aterriza en Madrid es McLaren. Del 3 al 12 de septiembre, el Centro Comercial La Vaguada acoge un pop-up dedicado al equipo con merchandising exclusivo y diferentes experiencias interactivas.

Una de las propuestas más curiosas es un fotomatón con inteligencia artificial que permite a los visitantes verse convertidos en pilotos de McLaren. Una experiencia pensada tanto para seguidores del equipo como para quienes quieran llevarse una fotografía diferente de recuerdo.

4. ElevenLabs F1 Pop-Up

La Fórmula 1 y la inteligencia artificial se unen en la experiencia de ElevenLabs, que estará disponible del 9 al 13 de septiembre en la calle Belén, 4.

La propuesta permite a los visitantes vivir una experiencia poco habitual: entrevistar a pilotos de Fórmula 1 mediante inteligencia artificial. Una actividad inmersiva que acerca al público al mundo de las entrevistas del paddock gracias a las nuevas tecnologías.

5. Alpine Race Week

La Alpine Race Week llevará el espectáculo de la Fórmula 1 a las calles de Madrid como previa al Gran Premio. El jueves 10 de septiembre, entre las 09:00 y las 18:00 horas, la escudería organizará un recorrido por la capital encabezado por el Alpine A526, monoplaza de Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos del BWT Alpine Formula One Team, acompañado por los modelos A290 y A390.

Durante la jornada, el convoy atravesará algunos de los puntos más reconocibles de Madrid, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de acercarse al ambiente de la Fórmula 1 antes de la competición. El recorrido incluirá lugares emblemáticos como Atocha, Cibeles, la Puerta de Alcalá, Ventas, Nuevos Ministerios y Plaza Castilla, entre otros enclaves de la ciudad.

DE PAGO: F1 Arcade en el Paseo de la Castellana

En pleno Paseo de la Castellana, a pocos pasos del estadio Santiago Bernabéu, se encuentra F1 Arcade, un espacio dedicado a la Fórmula 1 que combina competición virtual, gastronomía y entretenimiento. Con 1.500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, el local dispone de más de 70 simuladores de última generación, zonas VIP, una gran barra de 12 metros y diferentes espacios sociales desde los que vivir el ambiente de las carreras.

Los simuladores han sido desarrollados específicamente para F1 Arcade y permiten adaptar la experiencia al nivel de cada participante, desde quienes se ponen al volante por primera vez hasta los más experimentados. Se puede competir en duelos individuales de hasta tres personas o participar en carreras por equipos para grupos de cuatro o más jugadores. Además, el establecimiento organiza watch parties durante los Grandes Premios, convirtiéndose en un punto de encuentro para seguir la Fórmula 1 en un ambiente totalmente inmersivo.