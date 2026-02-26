El famoso Mercado de San Miguel de Madrid reabre tras las obras de "rehabilitación y mantenimiento" iniciadas en 2023

El Mercado de San Miguel reabre este jueves tras culminar las obras de refuerzo de su cimentación interior, la última fase del plan de rehabilitación iniciado en 2023. El icónico edificio madrileño retoma su actividad con todos sus puestos y sin cambios en su concepto gastronómico.

El Mercado de San Miguel reabrirá este jueves sus puertas una vez que se ha llevado a cabo el refuerzo de la cimentación interior, completando así un plan de "rehabilitación y mantenimiento" iniciado en 2023 y tras el que ahora se retoma la actividad al completo.

El centro retoma la actividad con el 100% de sus arrendatarios y manteniendo "intacto" su concepto gastronómico, según ha informado el gestor inmobiliario Redevco en un comunicado donde incide en el "éxito" de la rehabilitación de este "icónico edificio".

La intervención se ha centrado específicamente en los trabajos de refuerzo y consolidación de la cimentación interior del inmueble, la tercera fase de un "ambicioso plan de consolidación estructural" del edificio que comenzó en 2023.

Aquella primera etapa se centró en los pilares exteriores y precedió a una segunda fase de renovación integral de la cubierta. Con esta tercera fase de refuerzo interior se garantizar la estabilidad de la estructura de hierro del edifico declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento en el año 2000.

Así, el Mercado de San Miguel retoma su actividad "manteniendo fielmente su identidad" y con la totalidad de los arrendatarios que operaban antes del cierre temporal. De esta forma se busca asegurar la continuidad del proyecto que lo ha convertido en un "referente mundial".

El concepto gastronómico y la actividad no sufrirán cambios, contando nuevamente con su flota de más de 30 puestos que representan lo mejor de la despensa española y la cocina internacional.

Construido originalmente entre 1913 y 1916 bajo la dirección del arquitecto Alfonso Dubé y Díez, el Mercado de San Miguel es una joya de la arquitectura de principios del siglo XX y el único mercado de hierro que sobrevive en Madrid.

Tras una profunda transformación, el 13 de mayo de 2009 reabrió sus puertas convirtiéndose en el primer mercado gastronómico de España. Ubicado en la plaza homónima, este "templo gastronómico" funciona como un centro de cultura culinaria donde conviven productos de primera calidad.

Con más de un siglo de historia, se ha consolidado como uno de los lugares más visitados de Madrid, a la altura de instituciones como el Museo del Prado o el Reina Sofía.