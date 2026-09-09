La feria gastronómica de Valladolid que se celebra hasta el 13 de septiembre: casetas y pinchos con bebida por 4 euros

Septiembre trae consigo los últimos coletazos del verano, y con ellos, una de las citas gastronómicas más populares. Se trata de la Feria de Día 2026 de Valladolid, uno de los grandes atractivos de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que este año reparte su oferta de tapeo por ocho zonas distintas de la ciudad.

La propuesta es sencilla: por 4 euros, cada bar o restaurante participante ofrece un pincho o tapa acompañado de bebida. En esta edición se suman 18 negocios que se estrenan en el recorrido, ampliando aún más las opciones para quienes quieran ir enlazando paradas por el centro de Valladolid.

Un recorrido por ocho zonas de la ciudad

Uno de los puntos con más movimiento es la Plaza de Martí y Monsó (conocida por los vallisoletanos como Plaza Coca) junto a las calles Calixto Fernández de la Torre, Campanas, Correos y Pasión, donde se concentran 10 casetas.

Muy cerca, en San Benito y su lateral, se reúnen hasta 11 bares y restaurantes en pocos metros, mientras que Fuente Dorada, la calle Ferrari y la recién incorporada calle Matías Sangrador completan esta zona, que en total suma 19 casetas.

La Plaza de la Universidad también es uno de los grandes epicentros del tapeo, con 10 casetas alrededor de la plaza. Por su parte, la zona de la Catedral reparte sus puestos entre las calles Cadenas de San Gregorio y Solanilla, y el lateral de la Catedral junto a la Plaza de Portugalete.

La Acera de Recoletos, con 12 puestos, sigue siendo una de las áreas con mayor oferta, a la que se suman locales en la calle Rastro, María de Molina y la Plaza de Santa Ana. El Paseo de Zorrilla aporta siete casetas más en la zona del Lucense, con paradas adicionales en la Avenida del Campo Grande y el propio Paseo de Zorrilla.

El recorrido se cierra con cuatro casetas en la Plaza de Santa Cruz y con el bar El Barco, que instala su oferta de pinchos en la terraza de la Plaza del Salvador.

Hasta el 13 de septiembre

La Feria de Día abrió sus puertas el 4 de septiembre y seguirá activa hasta el domingo 13, cuando cerrará a las 00:30 horas tras diez jornadas de tapeo, música y ambiente festivo por las calles de Valladolid.