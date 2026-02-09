China Taste 2026 en Madrid: Todos los restaurantes que celebran el Año Nuevo Chino

Con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino, que este año se conmemora el 17 de febrero, regresa China Taste, la gran cita gastronómica dedicada a poner en valor la riqueza, diversidad y tradición de la cocina china. La acción se desarrollará del 1 de febrero al 3 de marzo de 2026, reuniendo a 24 restaurantes de referencia en Madrid que ofrecerán platos y propuestas especiales diseñadas para la ocasión para dar la bienvenida al año del Caballo.

Impulsado por el Centro Cultural de China en Madrid, con el apoyo de la Embajada de la República Popular China en España, China Taste celebra en 2026 su novena edición, consolidándose como una de las iniciativas gastronómicas más relevantes vinculadas a la celebración del Año Nuevo Chino en nuestro país.

Cartel China Taste 2026 | China Taste

En esta edición participan 24 restaurantes de Madrid (y 4 de Palma de Mallorca) seleccionados por la calidad de su propuesta gastronómica, el respeto por la tradición y la excelencia en el producto y el servicio. En Madrid forman parte de China Taste: Bao Li, El Buda Feliz 1974, El Bund, China Crown, Chunli Dumpling House, Cocina Lú, Dim Sum Market, Dumpling Go, Gran Café Shanghai, The Palace Hotel Madrid by El Bund, Hutong, Indochina Brasa, Kököchin, Kzen, Le Chinois, Lelong Asian Club, Soy Kitchen, T8 Tea Bar, Zhen y Zeng’s Chicken Soup. En Mallorca participan Casa de Ramen, La Cocina China, Liu’s Hot Pot y Luna de Miel.

Un recorrido por la cocina tradicional china

Durante más de un mes, los comensales podrán descubrir y disfrutar de una amplia selección de recetas representativas de la gastronomía china, elaboradas especialmente para China Taste. En esta edición se podrán degustar platos como hot pot de cordero, cabeza de león, wontons bañados en salsa picante, shumai de langostinos, ternera con salsa de ostras, brócoli y hongos, ensalada de seta hoja de madera, pato laqueado al estilo Pekín, cerdo Dongpo (uno de los grandes estofados tradicionales de la cocina china), champiñones rellenos de langostino con salsa cantonesa o, para quienes buscan propuestas de cocina más contemporánea, el chili crab, entre muchas otras elaboraciones.

Estas propuestas reflejan la diversidad regional de la cocina china, su equilibrio de sabores y técnicas, y su profundo vínculo con la cultura y las celebraciones familiares, especialmente significativas durante el Año Nuevo Chino.

Gastronomía, cultura y celebración

China Taste se consolida así como una plataforma de encuentro entre culturas, acercando al público español la auténtica cocina china en un momento clave del calendario festivo. El Año Nuevo Chino, también conocido como la Fiesta de la Primavera, es una de las celebraciones más importantes del país asiático, un tiempo de reunión, tradición y mesa compartida.

Con esta novena edición, China Taste 2026 invita a celebrar el Año del Caballo a través de la gastronomía, reforzando el intercambio cultural y el conocimiento mutuo entre China y España, con Madrid como escenario principal.

Restaurantes participantes en China Taste 2026

1. Bao Li. C/ Jovellanos, 5. Madrid

2. El Buda Feliz 1974. C/Tudescos, 5. Madrid

3. El Bund. C/ Arturo Baldasano, 22. Madrid

4. China Crown. C/ Don Ramón de la Cruz, 6. Madrid

5. Chunli Dumpling House, C/ Toledo, 28B - C/ de las Fuentes, 1. Madrid - C/ de la Luna 12, Madrid - C/ Ronda de Atocha 13, Madrid

6. Cocina Lú. Av. Isabel de Farnesio,27, local 7. Boadilla del Monte, Madrid

7. Dim Sum Market. P.º del Gral. Martínez Campos, 40. Madrid

8. Dumpling Go. C/ Jacometrezo 15. Madrid

9. Gran Café Shanghai. C/ Gran Vía, 24. Madri

10. The Palace Hotel Madrid by El Bund. Plaza de las Cortes 7. Madrid.

11. Hutong. C/ Lagasca 81. Madrid

12. Indochina Brasa. Av. de Luis García Cereceda, 5. Pozuelo de Alarcón, Madrid

13. Kököchin. Cmno. de la Zarzuela, 21. Aravaca, Madrid

14. Kzen. C/ O´Donnell, 17. Madrid

15. Le Chinois. C/ de María de Molina, 6. Madrid

16. Lelong Asian Club. Carrera de San Jerónimo, 9. Madrid

17. Soy Kitchen. C/ Zurbano, 59. Madrid

18. T8 Tea Bar. Plaza de España, 18. Madrid. / C/ Nicolás Sánchez, 69 (Usera)

19. Zhen. Pº de la Castellana 179. Madrid

20. Zeng’s Chicken Soup: C/ Cardenal Cisneros 33. Madrid