BuzzAttack: El juego inmersivo de Madrid que convierte al público en protagonista de un concurso de televisión

Madrid es la ciudad perfecta para todos aquellos que quieren vivir aventuras y nuevas experiencias, como es el caso de la experiencia inmersiva de Machu Picchu. Pero... ¿te imaginas participar en un concurso de televisión con tus amigos?

Ahora, ha llegado a la capital BuzzAttack, un juego inmersivo inspirado en los concursos de televisión más emblemáticos. Basado en formatos como La ruleta de la suerte o ¿Quién quiere ser millonario?, esta experiencia invita a formar equipos y competir en rondas de trivia rápidas y llenas de sorpresas, donde el ingenio y la rapidez lo son todo.

Creada por Bombastik!, empresa española de desarrollo de software para ocio y entretenimiento, y coproducida junto a Fever, plataforma tecnológica líder mundial para descubrir cultura y entretenimiento en vivo, BuzzAttack reta a los asistentes a un enfrentamiento de 60 minutos con preguntas de televisión en un formato ideal para amigos, familias, equipos de trabajo y cualquier persona competitiva.

Luces, Cámara, Acción: Un mundo de programas de TV en vivo

Al llegar, los visitantes serán recibidos en el backstage de un set de TV, donde podrán disfrutar de una bebida en el bar antes de comenzar el juego. Una vez dentro del estudio, los equipos se ubican tras los clásicos podios de concurso, listos para enfrentarse en rondas sobre cultura pop, deporte, actualidad, música y mucho más, dirigidas por un carismático presentador de inteligencia artificial.

Entre cada ronda de preguntas, los jugadores podrán participar en mini games tipo Arcade, que pondrán a prueba su agilidad. Ganarlos les permitirá girar la ruleta y alterar su puntuación en el juego, para bien o para mal, poniendo también a prueba su suerte.

Además, al registrarse, cada participante podrá elegir las categorías de su interés, lo que permite personalizar la experiencia y jugar con los temas que mejor domina. Todo esto convierte a BuzzAttack en una experiencia única dentro del universo del entretenimiento en vivo.

BuzzAttack, experiencia inmersiva de Fever | Fever

BuzzAttack sumerge a los participantes en la era dorada de la televisión. Con podios que zumban, luces fluorescentes y efectos audiovisuales dinámicos. Cada sesión dura 60 minutos, con hasta 12 participantes por sala. Es rápido, interactivo y con el nivel justo de desafío, ideal para actividades de team-building, salidas en grupo o para quienes buscan una experiencia competitiva con un giro original.

Esta experiencia ofrece dos tipos de concursos: uno de aire clásico, con juegos inspirados en los grandes formatos televisivos, y otro al estilo Cards Against Humanity, con preguntas sobre la mayoría del grupo, temas picantes y mucho humor negro. Esta última versión está pensada para grupos que buscan una experiencia con humor ácido y situaciones inesperadas.

Compañeros, amigos o familia: ¡Es hora del juego para todos!

BuzzAttack es tanto una experiencia inmersiva como un juego interactivo. No solo se vive la emoción del juego en sí, sino también el encanto de entrar en el set de un programa de televisión favorito. Con una estética que recuerda a los programas clásicos que tanto amamos, es una vuelta al esplendor de la televisión terrestre, revivido y reimaginado para ser disfrutado por todas las generaciones. Para quienes gritan respuestas desde el sofá y se imaginan como concursantes en la TV, esta experiencia hace realidad ese sueño.

Además, es el reto definitivo para grupos: mezcla pensamiento rápido, competencia amistosa y muchas risas. Ideal para Team Building, celebraciones o simplemente para romper el hielo, fomenta la colaboración y la comunicación en un ambiente divertido y fuera de la rutina de oficina. Convierte un clásico en una experiencia inmersiva donde amigos o compañeros compiten, brindan y se lo pasan en grande. Los amantes de la típica noche de trivia encontrarán en esta experiencia un nuevo giro de guion de lo más emocionante con podios que zumban, luces espectaculares y momentos dignos de foto.

Entradas, horarios y más

Las entradas ya están disponibles a través de la página web de Fever o la app de Fever. Los niños son bienvenidos en BuzzAttack Madrid, aunque los menores de 13 años deben asistir acompañados por un adulto participante, y los menores de 16 solo pueden participar si hay un adulto presente en el recinto.