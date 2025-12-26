Planes para hacer en Navidad si estás en Madrid: parques temáticos, mercadillos y más

Madrid es una ciudad que tiene mucho para ofrecer en Navidad, desde el mapa para ver las luces hasta la ruta para admirar los belenes. Si quieres haz un plan con tu familia o amigos, a continuación te dejamos algunas ideas:

1. Parques temáticos navideños

Mágicas Navidades Torrejón de Ardoz

Mágicas Navidades es el parque navideño más grande de España, ubicado en Torrejón de Ardoz. Se convierte cada año en un universo mágico con luces, decoración, espectáculos y actividades para toda la familia.

Navipark Madrid

Navipark, en Móstoles | Navipark

En Móstoles, Navipark regresa con más atracciones, luces y diversión navideña, con pistas de hielo, norias, carruseles y una Villa de Papá Noel con belén gigante y zonas interactivas.

Santiago Bernabéu

El Estadio Santiago Bernabéu se transforma durante la Navidad en una experiencia familiar, llamada Mavidad Bernabéu, con luces, actividades, hielo, atracciones y shows, ofreciendo un parque festivo dentro del emblemático escenario deportivo.

El Manantial de los Sueños – El Origen de la Navidad

Manantial de los Sueños | Manantial de los Sueños

El Manantial de los Sueños es un parque temático navideño inmersivo que transforma el Real Jardín Botánico Alfonso XIII en un universo mágico con luces, espectáculos, mercadillo, pista de hielo, Villa de Papá Noel y pasacalles con hadas y elfos. Es una de las experiencias navideñas más esperadas de la ciudad.

Brilla Zoo Madrid (Getafe)

Vuelve Brilla Madrid, el zoo iluminado más grande del mundo, a Faunia | Brilla Faunia

Un espectáculo de luz y figuras iluminadas en el Parque de La Alhóndiga (Getafe) que recrea animales y escenas fantásticas a través de instalaciones luminosas. El recorrido, con más de 100 esculturas y estaciones temáticas, está pensado para toda la familia y ofrece un paseo de luz, sonido y fantasía.

2. Mercadillos navideños / gastronómicos

Mercado de Navidad de la Plaza Mayor

Mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor de Madrid | iStock

El mercado navideño más emblemático de Madrid, instalado cada año desde finales de noviembre hasta el 31 de diciembre, con más de 100 casetas tradicionales donde encontrarás figuras de belén, adornos navideños, juguetes y souvenirs festivos.

Mercado en Plaza de España

Conocido como "La Navideña", este mercado combina artesanía con una interesante zona gastronómica, además de pista de hielo y ambiente familiar bajo un gran abeto iluminado.

Mercadillo de Nuevos Ministerios / El Corte Inglés

Mercadillo de Navidad de El Corte Inglés - Castellana (Nuevos Ministerios) de Madrid | Web de Turismo de la Ciudad de Madrid / El Corte Inglés

Este mercado navideño en la zona de Castellana/Nuevos Ministerios destaca por su oferta de food trucks y puestos gastronómicos, donde puedes probar desde dulces típicos hasta propuestas modernas, acompañado de espectáculos de luces y música.

Mercadillo de Plaza de Colón

Pista de Hielo en Colón en Madrid | iStock

Junto a la pista de hielo, este mercado añade puestos de artesanía y gastronomía con posibilidad de combinar compras con actividades de ocio y patinaje.

3. Otros planes navideños

Aunque los mercadillos y los parques temáticos son los planes más famosos, a continuación te dejamos otros que también puedes hacer:

Churros con chocolate en San Ginés

Tomar churros o porras con chocolate caliente en la Chocolatería San Ginés es uno de los planes navideños más clásicos de Madrid. Abierta casi las 24 horas, se convierte en punto de encuentro imprescindible tras recorrer las luces de Navidad o después de una noche de celebración. Su chocolate espeso y sus churros recién hechos son una tradición que nunca falla durante las fiestas.

Ver El Circo de los Horrores

Para quienes buscan algo diferente, PrisionIA es la nueva propuesta del Circo de los Horrores, presentada en Madrid bajo la gran carpa instalada en el Escenario Puerta del Ángel desde el 13 de diciembre hasta el 18 de enero de 2026. Se trata de una experiencia escénica inmersiva y provocadora que mezcla circo contemporáneo, teatro físico, música en vivo, tecnología y efectos especiales para crear un espectáculo tan visual como reflexivo.

La historia se sitúa en un futuro inquietante dominado por una inteligencia artificial omnipresente. La protagonista, Azul, despierta sin memoria en una prisión futurista controlada por algoritmos que lo observan todo, sin comprender por qué está allí ni cuál es su "delito". A medida que avanza dentro de este universo opresivo, enfrenta una serie de pruebas extremas que ponen a prueba su cuerpo, su mente y su identidad, obligándola (y al espectador) a cuestionar los límites entre lo humano y lo artificial y a preguntarse: ¿qué es real y qué está programado?

El espectáculo se caracteriza por su atmosfera oscura y futurista, con números de circo de gran riesgo, escenas teatrales intensas y una puesta en escena envolvente que incorpora sonido, luces y efectos visuales avanzados. PrisionIA no solo busca impactar: también propone una reflexión sobre la relación del ser humano con la tecnología, la vigilancia digital y la pérdida de identidad en un mundo hipercontrolado.

Ver la Cabalgata de Reyes Magos el 5 de enero

La Cabalgata de Reyes Magos de Madrid es uno de los eventos más esperados del año. Cada 5 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar recorren las principales calles de la ciudad con carrozas, música, luces y toneladas de caramelos. Es un plan imprescindible para familias y visitantes que pone el broche final a la Navidad y da paso a la noche más mágica del año.

12 minitortitas en lugar de 12 uvas o una pizza dulce-salada

VIPS ha lanzado este año, para todos aquellos que no toman las uvas en Nochevieja o para quienes buscan otras opciones por el encarecimiento de las mismas, sus 12 mini tortitas (las icónicas tortitas de VIPS de toda la vida, pero en versión mini). Ideal para empezar el año de la forma más dulce. El 31 de diciembre, las estará regalando en sus establecimientos seleccionados de Madrid, Zaragoza, Málaga, Sevilla y Valencia para que todo aquel que quiera pueda llevárselas a casa y acompañar las campanadas.

Por otro lado, ya pensando en los Reyes Magos y en los maravillosos roscones, Domino's Pizza se ha atrevido con una versión totalmente innovadora: una edición limitada de su propio roscón individual que mezcla tradición y antojo con bacon, queso fundido y el toque dulce-salado y que esconde una sorpresa única: viaje a Maldivas para dos personas. Disponible del viernes 2 al jueves 8 de enero, que podrá disfrutarse en locales de toda España de forma gratuita de la mano de la promoción Come y Bebe. Solo apto para paladares atrevidos.