La Feria Internacional de Turismo o FITUR ha arrancado este miércoles 21 de enero en Ifema. Una edición que llega teñida por el luto oficial hasta mañana jueves, tras el terrible accidente de tren en Adamuz.

Las banderas de Ifema ondean a media asta a causa de los, hasta ahora, 42 fallecidos. De igual modo, la feria ha iniciado el evento con un minuto de silencio, homenajeando a las víctimas.

El minuto de silencio en Fitur | Europa Press

Los asistentes al primer día de FITUR han presentado sus respetos a todos los afectados a través de este gesto. Un minuto en el que la música en directo, donde la cuerda inundaba el pabellón, ha llevado al aplauso de los allí presentes para demostrar que, en los momentos más duros, la unión es la mejor forma de salir adelante.

Tras terminar el minuto de silencio, la feria ha arrancado manteniendo el respeto por aquellos que perdieron la vida en Adamuz, continuando con la gala más complicada hasta la fecha.

La inauguración oficial de esta nueva edición se ha pospuesto para el jueves, fruto de los cambios de la agenda de la Casa Real. Y es que la asistencia de los reyes es una tradición inapelable de la feria y, este miércoles, el rey inaugura en el Parlamento Europeo la celebración del 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea; por lo que no ha podido acudir al minuto de silencio.

El luto oficial durará hasta dicho jueves; sin embargo, FITUR 2026 no olvidará ninguno de sus días el triste contexto en el que se encuentra.