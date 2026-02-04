Carnaval de Madrid 2026: fechas, programación y todo lo que no te puedes perder

Del viernes de Carnaval al Miércoles de Ceniza, Madrid se transforma cada año en un gran escenario festivo donde el juego de identidades, la sátira y la tradición toman las calles. En 2026, el Carnaval madrileño se celebra del 14 al 18 de febrero, con Matadero Madrid y su entorno como epicentro de desfiles, talleres, música y actividades para todos los públicos. Y, como manda la tradición, la fiesta se despide con el simbólico Entierro de la Sardina.

Carnaval de Madrid 2026: cinco días de fiesta en la calle

El Carnaval de Madrid es una celebración popular que mezcla historia, humor y participación ciudadana. Desde el baile de máscaras hasta las murgas y chirigotas, la capital se rinde durante cinco días a una de sus fiestas más desenfadadas, en la que el disfraz se convierte en protagonista absoluto.

Cartel del Carnaval de Madrid 2026 | Ayuntamiento de Madrid

La imagen que anuncia el Carnaval 2026 se inspira en un baile de máscaras de los años 20, un guiño a la elegancia, el misterio y el espíritu transgresor que definen estas fechas,

Matadero Madrid, corazón del Carnaval

En los últimos años, Matadero Madrid y sus alrededores se han consolidado como el principal punto de encuentro del Carnaval. La programación arranca el sábado 14 de febrero con una intensa jornada de actividades familiares y culturales que se extiende durante todo el fin de semana.

Ese mismo sábado tendrá lugar el pregón, a cargo de un personaje popular (en 2025 fue el chef Alberto Chicote), seguido del Gran Desfile de Carnaval, que recorrerá la ciudad desde el Puente de Toledo hasta la Plaza de Matadero a partir de las 13:00 h. La jornada culminará con la gran fiesta de Carnaval, de 16:00 a 19:00 h, también en Matadero Madrid.

Tradiciones castizas y humor popular el domingo

El domingo 15 de febrero, la celebración se traslada a la Explanada multiusos de Madrid Río – Explanada Negra, donde se recuperan dos tradiciones profundamente madrileñas.

Por un lado, el manteo del pelele, un muñeco de trapo lanzado al aire por la Asociación Cultural Arrabel, acompañado por una comparsa de gigantes y cabezudos. Una estampa que remite directamente a los cartones para tapices de Goya y al Madrid más popular.

Después llega el turno del ingenio y la crítica social con las murgas y chirigotas, que convierten la burla, la música y el humor en protagonistas absolutos del Carnaval.

Talleres y espectáculos en Matadero Madrid

Matadero Madrid acoge una programación especialmente pensada para familias y público infantil durante el sábado 14 de febrero. Entre las actividades destacan varios talleres creativos:

Disfrázate Bauhaus, para crear disfraces inspirados en la estética de la Bauhaus y el ballet triádico de Oskar Schlemmer.

La máscara que habita en mí, centrado en diseñar máscaras que expresen emociones o personajes imaginarios.

Máscara mecánica Flip-Flip, donde la máscara cobra vida con elementos móviles.

Mini héroes del Carnaval, un taller para crear un alter ego con identidad propia.

La música también tiene su espacio en el Escenario Plaza Matadero, con la actuación del colectivo Chico-Trópico a las 11:00 h, un set bailable que mezcla psicodelia, ritmos mestizos y sonidos contemporáneos. A lo largo del día, se suman espectáculos familiares como Magic Bubble, shows de magia, yincanas temáticas y teatro de títeres.

El Entierro de la Sardina: el adiós al Carnaval

El miércoles 18 de febrero, coincidiendo con el Miércoles de Ceniza, Madrid despide el Carnaval con uno de sus rituales más emblemáticos: el Entierro de la Sardina, inmortalizado también por Goya. El acto simboliza el fin de los excesos y la despedida de los disfraces para dar paso a la Cuaresma.

Por la tarde, la cofradía recorre la ciudad acompañada por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, en un último desfile que parte de San Antonio de la Florida y finaliza en la Fuente del Pajarito, en la Casa de Campo, donde la sardina es enterrada con todos los honores.