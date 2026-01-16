TOON STORY: El nuevo espectáculo de la Film Symphony Orchestra para toda la familia

En Viajestic nos encanta comer, viajar y descubrir esos planes que hacen que un día normal se convierta en un recuerdo para siempre. Pero si hay algo que realmente nos apasiona, es encontrar experiencias capaces de hacernos sentir como cuando éramos niños.

Y, precisamente, por eso hoy queremos hablaros de una propuesta que no solo es única, sino también perfecta para disfrutar en familia estas navidades: TOON STORY, la nueva gira de la Film Symphony Orchestra (FSO).

Una experiencia para sacar al niño que llevas dentro

Si creciste viendo ‘El Rey León’, ‘Toy Story’, ‘La Bella y la Bestia’, ‘Cómo entrenar a tu dragón’…, prepárate, porque esta aventura te va a emocionar como nunca.

TOON STORY es un concierto sinfónico que rinde homenaje a las bandas sonoras más míticas del cine de animación. Un espectáculo vibrante que emociona tanto a adultos como a niños, y que convierte la música de nuestras pelis favoritas en una experiencia totalmente nueva.

Bandas sonoras que marcaron generaciones

El repertorio de TOON STORY es un auténtico viaje por algunas de las historias que nos han acompañado toda la vida.

Tanto si vas con niños como si vas con amigos, pareja o incluso tus padres, este viaje musical funciona igual de bien para todas las edades. Es una de esas experiencias que une generaciones.

¿Qué tiene de especial este espectáculo?

Para empezar, la puesta en escena: más de 70 artistas entre músicos y cantantes ocupan el escenario y lo convierten en un concierto inmersivo, lleno de energía, luz y emoción.

Todo esto, dirigido por Constantino Martínez-Orts, uno de los comunicadores musicales más carismáticos del país, que acompaña cada pieza con explicaciones divertidas y curiosidades, que convierten el concierto en algo mucho más cercano.

Una gira enorme por toda España

Tras 12 años de trayectoria y más de 600.000 espectadores, la Film Symphony Orchestra vive una nueva aventura con casi 70 conciertos en más de 30 ciudades españolas.

Entre ellas, Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Valladolid, Burgos y Granada.

Entradas y fechas

Las entradas ya están disponibles en la web oficial de la FSO

Si quieres disfrutar de un plan inolvidable este es uno de esos espectáculos que no te querrás perder.