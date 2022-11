¿Te gustaría recorrer Japón en un road trip? Te sugerimos 5 rutas

Para conocer un destino, cualquier destino, la mejor opción siempre es la que incluye perderse por sus rincones; es verdad que no en todos los destinos podemos tomarnos la libertad de recorrerlos libremente por diferentes razones pero, afortunadamente, no es el caso de Japón, el país del sol naciente nos ofrece múltiples modos de conocerlo y guarda tantos secretos que es difícil, por no decir imposible, no sorprenderse al visitarlo.

Tokio o Kioto son lo que todo el mundo espera de Japón, también su rica gastronomía pero lo cierto es que Japón es mucho más que eso, también Nagano y sus nieves o sus islas de clima tropical, son sus cerezos en flor (pocos días al año, ciertamente)... Por eso recorrerlo por carretera puede ser una gran idea y por eso hoy te recomendamos no una sino 5 posibles carreteras para descubrir Japón al volante.

Carretera del Monte Aso

La primera es la carretera del Monte Aso ante cuyo trazado puedes marearte ya mismo porque es el que abre esta noticia; esta carretera llega desde l Monte Aso hasta el Cabo Sata y recorrerla es conducir al lado de un cráter rodeado por un paisaje subtropical.

¿Y dónde está esta carretera? En Kyushu, una de las cuatro islas principales de Japón y una de las que cuenta con uno d elos volcanes activos del archipiélago nipón. ¿Cuánto tardarás en recorrer esta ruta? Unas 6 horas aunque eso dependerá de las escalas que hagas en tu recorrido porque atraversarás zonas de interior ideales para la práctica del senderismo y zonas costeras perfectas para disfrutar d elos deportes acuáticos.

Cerezos en flor | Imagen cortesía de JNTO (Oficina Nacional de Turismo de Japón)

Autopista de Hakone

La autopista Hakone es nuestra segunda opción porque se trata de una carretera con la que sueñan los amantes del motor y la velocidad, es decir, quienes adoran los coches y los road trips; son sólo 16 kilómetros de recorrido pero ¡qué 16 kilómetros!: 16 kilómetros que descienden másd e 1000 metros, algunos de ellos a través de un denso bosques, con vistas de escándalo al mont Fuji y la bahía Sagami.

Para completar el viaje puedes visitar Hakone, que es la puerta de entrada al Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu y un destino imperdible para quienes son fans de las aguas termales. ¿Más aventuras en Hakone? Hay hasta un teleférico...

Isla de Noto | Imagen cortesía de JNTO (Oficina Nacional de Turismo de Japón)

Península de Noto. Road trip costero

Nos vamos a la península de Noto y comenzamos nuestra ruta en Wajima, una localidad portuaria que cuenta con uno d elos mercados más antiguos del mundo (1000 años dicen que tiene...); es también una zona de arrozales en terraza que nos recuerdan a los de Vietnam; desde Wajima iremos hasta Kanazawa, el lugar de los samuráis.

Para ir de Wajjima a Kanazawa, además, puedes desviarte y descubrir a placer la espectacular península de Noto, muy especialmente sus espectaculares playas y costas.

Carretera de playa | Imagen cortesía de JNTO (Oficina Nacional de Turismo de Japón)

Hokkaido. Roller Coaster Road

Dicen qu ela Roller Coaster Road es una de las carreteras más peculiares de Japón, está al norte del país y, aunque su dirección es rectilínea, cuenta con importantes ondulaciones de terreno que nos obligan a subir y bajar grandes pendientes. ¿Qué descubriremos recorriendo esta carretera? Arrozales, campos de lavandas, bellas colinas... es un recorrido especialmente recomendable para los meses de primavera y verano, tanto es así que la Roller Coaster Road recibe también el nombre de Provenze Road por su parecido a la floral región de la Provenza francesa.

Carretera Musical | Imagen cortesía de JNTO (Oficina Nacional de Turismo de Japón)

Carretera musical

No se trata de que tengan altavoces ni hilo musical sino de que los japoneses han buscado el modo de convencernos de que circulemos a la velocidad indicada no por miedo a la multa o a estamparnos sino para escuchar el musical sonido de las ruedas de nuestro coche sobre los surcos hechos en la carretera; y es que si no ruedas a la velocidad indicada te pierdes la melodía y sería una pena porque se trata de melodías tradicionales japonesas que también te permitirán conocer mejor el país del sol naciente.

Hay unas 30 carreteras musicales distribuidas por todo Japón ¿dónde están? En las prefecturas de Wakayama, Hokkaido, Shizouka y Gunma; todas son diferentes, es decir, todas suenan con diferentes melodías.

...

También te puede interesar...

Aogashima, el pueblo japonés que está dentro de un volcán y en el que viven unoas 200 personas