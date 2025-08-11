Lugares impresionantes de España que se parecen a otros destinos del mundo

A veces cuando estamos planificando un viaje o una escapada siempre pensamos en coger un avión y descubrir otras partes del mundo. Sin embargo, no somos conscientes de la gran belleza que guarda nuestro país, España, y de los muchos lugares que podemos visitar.

Es por eso que en Viajestic hemos querido hacer una recopilación de algunos lugares impresionantes de España que se parecen a otros más populares del resto del mundo.

Provenza y Brihuega

Valensole. La Provenza, Francia | Pixabay

Chica visitando los campos de lavanda de Brihuega | iStock

En Brihuega, situado en Guadalajara, los campos de lavanda florecen al igual que en la Provenza francesa. Aunque los meses más bonitos para visitarlos son junio y julio, no pierdas la oportunidad de ir en cualquier mes del año, ¡es un lugar espectacular!.

Santorini y Cadaqués

Santorini | iStock

Cadaqués, en Girona | iStock

Situado en Girona, Cadaqués es uno de los pueblos más bonitos de la región gracias a su arquitectura de casas blancas, acantilados y vistas impresionantes al mar. Recuerda un poco a Santorini por estos mismos detalles.

China y Huesca

Gran Muralla China | iStock

En Huesca se encuentra el Castillo de Loarre, donde podrás hacer una ruta medieval. Debido a sus acantilados y sus murallas, son muchas las personas que lo comparan con la muralla China.

Fiordos Noruegos y Cañones del Sil

Fiordos noruegos | Pixabay

En Galicia se encuentran los Cañones del Sil, una garganta excavada por el río Sil, cerca de la unión de este con el río Miño, en la zona de la Ribeira Sacra. Esta estampa recuerda mucho a los fiordos noruegos por su paisaje, con cañones profundos y paredes escarpadas formadas por la erosión.

Desierto del Sáhara y Bardenas Reales

Desierto del Sáhara | Pixabay

Bárdenas Reales, Navarra | iStock

Las Bardenas Reales constituyen un paraje semidesértico de 41.845 hectáreas que se extiende por el sureste de la comunidad foral de Navarra y parte de la comunidad autónoma de Aragón. Es un territorio muy singular parecido al desierto del Sáhara por su paisaje árido.

Alpes Suizos y Lagos de Covadonga

Alpes Suizos en primavera y verano | Pixabay

Lagos de Covadonga | Imagen de Javier Olivares en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Los lagos de Covadonga son dos pequeños lagos, el Enol y el Ercina, de origen glaciar situados en la parte asturiana del parque nacional de los Picos de Europa, en el macizo occidental de dicha cadena montañosa. Existe un tercer lago, el Bricial, que solo tiene agua durante el deshielo, pero también pertenece al conjunto. Estos lagos recuerdan a los Alpes suizos por su belleza paisajística, sus rutas y su origen glaciar.

La Toscana y La Rioja

Monteriggioni, ciudad medieval de la Toscana, en Italia | iStock

El pueblo de Briones, en la Rioja | iStock

La Rioja es, sin duda, el destino ideal para los amantes del vino y los viñedos. Cuenta con pueblos con mucho encanto y muchas bodegas que puedes visitar, al igual que ocurre con La Toscana en Italia.