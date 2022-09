La ruta definitiva para comerte Japón

La gastronomía de Japón no sólo es deliciosa en sus platos más populares sino también en los menos conocidos y es que la japonesa es además una tradición gastronómica muy diversa, dicho de otro modo, no se come igual en el norte que en el sur de Japón, no sabe igual la isla de Shikoku que la de Kyushu, tampoco se come lo mismo en Hiroshima que en Yamagata o en Hokkaido.

¿Qué tienes que comer en cada zona de Japón para regresar de tu viaje seguro de haber degustado el país de norte a sur y de sur a norte también gastronómicamente? Te lo contamos.

Estos son los platos más populares de Honshu

La de Honshu es la isla principal de Japón, en ella visitarás la capital del país, Tokio y también lugares tan emblemáticos como Nagano, Kioto o Hiroshima pero ¿qué platos debes degustar para concer Honshu también por sus sabores? Sin duda, para empezar, Ise Ebi, la langosta más famosa de Japón que se sirve tanto preparada a la parrilla como hervida e incluso cruda; las sopas japonesas también son de degustación obligada y en Honshu la más popular es imoni, una sopa elaborada con carne de buey y verduras asiáticas. Un plato más la mar de representativo de Honshu: el okonomiyaki, una mezcla de col, harina, huevo y dashi sobre un cuenco de fideos.

Jingisukan | Imagen: ©pelican from Tokyo, Japan, licencia: CC BY-SA 2.0. Cortesía de JNTO (Oficina Nacional de Turismo de Japón)

Así de rico sabe la isla de Kyushu

La de Nagasaki es la ciudad más famosa de esta isla, tristemente famosa podríamos decir porque se trata de una de las dos ciudades del mundo que han sufrido una bomba nuclear; claro que eso son cosas del pasado histórico de japonés y aquí hoy estamos para hablar de las cosas de comer... ¿qué se come en Kyushu? En Nagasaki un bizcocho muy rico cuya receta es una adaptación de la que llevaron los monjes portugueses que llegaron a esta prefectura nipona, se llama castella y hoy se prepara de muchos sabores (de chocolate, con miel, con té verde en polvo...); otro de los platos estrella de la isla de Kyushu, concretamente de la zona norte de esta isla, es el hiyajiru, una sopa fría que se prepara con miso y pescado seco sobre un bol de arroz cocido con verduras frescas como el pepino.

Hiyajiru | Imagen cortesía de JNTO (Oficina Nacional de Turismo de Japón)

Lo que tienes que comer en Hokkaido

Saltamos del sur al norte de Japón y nos vamos a Hokkaido, la isla de Sapporo que es la quinta ciudad más grande Japón; ¿qué se come aquí? Se come kaisendon, un plato de pescados y mariscos sobre un lecho de arroz que sabe a gloria... (lleva vieiras, atún, cangrejos y salmón entre otras delicias del mar); si eres más de carne, no te preocupes, en esta isla es muy popular también el jingisukan, un plato que se prepara con carne de cordero y verduras preparados a la parrilla y aliñados con salsa japonesas.

Kaisendon | Imagen: ©Jun Seita from Palo Alto, CA, U.S., Licencia: CC BY 2.0. Cortesía de JNTO (Oficina Nacional de Turismo de Japón)

¿A qué sabe la isla de Shikoku?

La isla de Shikoku, famosa por el espectacular y larguísimo puente colgante que la une a la isla principal de Japón que es la de Honshu, tiene también una oferta gastronómica muy especial y única; aquí podrás disfrutar del dorome, un plato elaborado con sardinillas del mar de Tosa que suelen comerse crudas y bañadas en salsa ponzu (una salsa elaborada con yuzu, ajo, vinagre y miso); ¿otro plato propio de Shikoku? el Sanuki udon, que es un plato muy popular en Japón pero cuyo origen hay que buscarlo en Shikoku, concretamente en la prefectura de Kagawa; se trata de un plato de fideos gruesos acompañados de diferentes guarniciones (huevos o carne) que se sive con un caldo dashi y cebolletas.

