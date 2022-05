Visita el Nuevo Teatro Nacional de Tokio sin moverte de casa

No hay mejor manera de entender lo que es el metaverso que ponerse unas gafas de realidad virtual y viajar desde el sofá, además eso es algo que, con o sin gafas de realidad virtual y gracias a nuestras tabletas, teléfonos y ordenadores, hemos practicado de lo lindo durante la pandemia, tenemos ya experiencia y por mucho que ahora podamos ya volar y rodar casi a placer y viajar donde se nos antoje (o casi...) ¿por qué privarnos de viajar virtualmente cuando ya sea por trabajo o falta de presupuesto no podemos hacerlo físicamente? No hay razón para ello y por eso hoy nos vamos a Tokio sin movernos de casa, concretamente al Nuevo Teatro Nacional de Tokio.

Y es que, gracias a Google Arts & Culture, podemos descubrir la historia de este renovado teatro nipón que celebra en 2022 sus bodas de plata, su 25 aniversario y gracias a Google Street View, especialmente si contamos con unas gafas de realidad virtual (que pronto serán tan populares e irrenuncialbes como las tabletas o los móviles), podremos plantarnos en su puerta.

Nuevo Teatro Nacional de Tokio en Google Arts & Culture | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

El Nuevo Teatro Nacional de Tokio ha liberado su documentación histórica y otros materiales relativos al escenario y el teatro nipón haciéndolos accesibles a través de Google Arts & Culture y permitiéndonos de este modo conocer desde cualquier lugar del mundo las artes escénicas japonesas tradicionales como Kabuki, Bunraku y Nihon-buyou (que es una danza clásica japonesa) y también otras categorías artísticas ya menos específicas de Japón (ópera, ballet, danza y teatro).

Lo que veremos a través de Google Arts & Culture es una exposición online que nos permitirá conocer la historia del Nuevo Teatro Nacional de Tokio, una experiencia que unida a la que podemos vivir visitando cada rincón de este histórico edificio con Google Street View, nos hará sentir como si hubiésemos volado a la capital de Japón y recorrido física y personalmente, paso a paso, el Nuevo Teatro Nacional de Tokio.

Tokio | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

Esta nueva iniciativa no es un caso aislado en Japón, la cultura oriental en general y la japonesa en particular no solo son muy diferentes a la nuestra sino que son grandes desconocidas en el mundo occidental y por eso en Tokio se han puesto en marcha diferentes proyectos, entre ellos este de su Nuevo Teatro Nacional, para tratar de dar a conocer al mundo las obras más populares de los autores japoneses más destacados; algunas de las exposiciones y eventos que tratan de hacer más presente la cultura japonesa en el mundo solo pueden vivirse en Japón pero otros tienen también opciones online que seguro querrás disfrutar ¿no sientes curiosidad por saber cómo es la verdadera ceremonia del té o la danza japonesa o el iado (el arte marcial japonés de envainar y desenvainar la katana? Si eres un fan del turismo cultural tienes que poner Tokio en tu agenda (online y presencial...).

...

También te puede interesar...

Cómo hacer una lista en Google Maps con los destinos a los que quieres viajar