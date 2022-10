Octubre es un buen mes para viajar a Vietnam y descubrir los arrozales de Sapa

Son pocos los destinos del mundo que pueden visitarse alegremente en cualquier época del año, todos tienen su época ideal para recorrerlos pero hay algunos lugares, entre los que está Vietnam, a los que no es recomendable ir en determinada época del año (no se recomienda viajar al Caribe en época de huracanes ni a Vietnam en los meses de lluvia, por ejemplo) pero ¿por qué es tan importante no viajar a Vietnam en época de lluvias si lo que quieres es decubrir los espectaculares arrozales de Sapa? Porque la zona de Sapa, al norte de Vietnam y en la frontera con China, se disfruta practicando trekking y hacerlo bajo la lluvia no es en absoluto buena idea...

¿Cuándo visitar entonces Vietnam para poder disfrutar de Sapa y sus famosas terrazas de arroz? Tienes dos opciones: la primavera, época en la que se siembran los arrozales, o el otoño, justo después de la estación de lluvias cuando los arrozales mantienen toda su exuberancia y comienza a ser recolectado el arroz; por eso a nosotros nos parece que octubre es el mejor mes para visitar Vietnam, porque ya no llueve y hay mucho bullicio al estar en época de recolección.

Sapa. Vietnam | Pixabay

Y una vez llegamos a Sapa ¿qué no debemos perdernos? Empezamos por los trekking, irrenunciables en Sapa para maravillarte ante los espectaculares arrozales en terraza, son muchas las rutas que puedes seguir en los alrededores de esta ciudad, de ahí que lo más recomendable es que contrates un guía local que te acompañe y te lleve a los lugares más espectaculares de la zona, esos que te convertirán en el rey de instagram; aunque llegues a Sapa pensando en los arrozales, no dejes de recorrer la ciudad y descubrir en ella los vestigios que todavía se conservan de su época colonial francesa, entre los que hay que destacar la Catedral de Notre Dame de Sapa construida a finales del S.XIX; otro imperdible de los alrededores de Sapa: sus mercados, en los que descubrirás todo tipo de productos frescos, comida preparada (auténtico street food...) y productos artesanales, especialmente coloridos textiles bordados.

Arrozales. Vietnam | Pixabay

Nos queda una aventura más, una no apta para todos los públicos porque para quienes tienen vértigo viajar en uno de los teleféricos más largos del mundo puede ser una experiencia terrible... claro que si no tienes problemas con el vértigo será en cambio una experiencia de escándalo: más de 3 kilómetros de extensión tiene este teleférico de tres cables que va desde el valle Muong Hoa hasta la montana de Fansipan; aunque recorriendo diferentes rutas en los alrededores de Sapa disfrutarás de vistas espectaculares, sin duda las mejores de la zona se descubren desde este teleférico, el Funicular Fansipan.

