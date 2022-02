Esto es lo que no te puedes perder del invierno japonés

Japón es un archipiélago rico no solo en tradiciones por su historia milenaria sino también en posibilidades de diversión y aventura en función de la época del año en la que lo visitemos; y es que este archipiélago tiene islas en las que manda en clima tropical y cuando las visitamos en verano nos sentiremos como en El Caribe o las Maldivas pero también tiene otras zonas de clima mucho más extremo en cuanto al frío en las que quienes disfrutarán de lo lindo son los amantes de la montaña, la nieve y el invierno ¿eres de esos? ¿visitarás Japón en pleno invierno?.

La isla nipona de Honshu es dueña y señora de los paisajes invernales más bellos de Japón pero estos no forman parte de los destinos más populares del país porque hablamos de la isla más grande del archipiélago en la que encontrarás destinos tan importantes como la capital, Tokio, otros también imperdibles como Kioto y todo ello además sabiendo que esta isla está unida a otras del archipiélago (que seguro que también querrás visitar) a través de túneles o puentes (no tendrás que volar ni navegar para llegar a ellas). Pero lo cierto es que, si visitas Japón en invierno y eres un enamorado de las estampas nevadas, estos son algunos de los lugares que no te puedes perder (estén o no entre los más visitados del país):

Japón | Imagen de Nagano Tourist Organization, cortesía de JNTO (Oficina Nacional de Turismo de Japón)

Montañas Shiga Kogen, Nagano

En la isla de Honshu están las montañas Shiga Kogen que, con sus más de 2.000 metros de altitud y sus ancestrales bosques de cicutas, alarcer y abedules, ofrecen en invierno una estampa nevada inolvidable; disfrutar de estas montañas es una propuesta para todos los públicos, tanto para quienes solo quieren pasear tranquilamente por su parque natural (mejor con guía) como para quienes buscan emociones más fuertes: los amantes del riesgo y la avnetura podrán subir la cumbre del monte Neko para descender después 3 kilómetros esquiando o practicando snowboard ¿eres aventurero pero no tanto? Puedes optar entonces excursiones en motos de nieve o teleféricos. Además, en los días claros, desde aquí podrás ver incluso el Monte Fuji y el Mar de Japón.

Jigokudani | Imagen de Jigokudani, cortesía de JNTO (Oficina Nacional de Turismo de Japón)

Jigokudani, también en Nagano

¿Has oído hablar de los macacos de nieve? Viven en Jigokudani, en la prefectura de Nagano, una zona que describe con su nombre el lugar al que se refiere: Jigokudani signigica valle del infierno... Y es que en esta zona y en invierno llegan a alcanzarse los 10 grados negativos, además nieva copiosamente ¿y por qué querrías visitarla? Por los macacos, unos monos que se hicieron famosos al aparecer en la portada de la revista Forbes en los años 70 y que en invierno, entre la nive y bañándose en los Onses (baños termales de la zona) se covierten en la atracción turística del lugar.

Ouchi-juku | Imagen de Fukushima Prefecture Tourism and Local Products, cortesía de JNTO (Oficina Nacional de Turismo de Japón)

Ouchi-juku, un pueblo singular donde los haya

Ouchi-juku es un pueblo histórico que te convertirá en el rey de instagram en cualquier época del año pero más si cabe en invierno; se trata de un pueblo conservado desde el periodo Edo famoso por las hileras de casas con tejados de paja en la calle principal, la estampa de estas viviendas es todo un regalo pero en invierno, cuando la nieve lo tiñe de blanco, se convierte en una de las imágenes más buscadas de Japón. Además visitar este pueblo supone de verdad un viaje en el tiempo que los amantes de los samuráis no querrán perderse, en sus alrededores no hay calles alfaltadas ni nada que estropee su estampa histórica, está magníficamente conservado incluso en su interior, donde puedes incluso descubrir las tradicionales chimeneas joponesas iori que se utilizan no solo para calentar la casa sino también para cocinar.

Yudanaka Onsen | Imagen de Nagano Tourist Organization, cortesía de JNTO (Oficina Nacional de Turismo de Japón)

Gujo, en Gifu, paraísos termales y de nieve

Gujo está en la prefectura de Gifu, un poco más al sur que la de Nagano, y la razón por la que está considerada como un paraíso de nieve y onsen hay que buscarla en sus aguas termales; Gujo es una localidad rica en resorts para disfrutar de la nieve y de los baños termales de la zona; además, si no quieres limitarte a disfrutar solo de los deportes de invierno y nieve propiamente dichos, te encantará saber que en Gujo tendrás la posibilidad de disfrutar del rafting en las aguas del río Nagara. Claro que la actividad que más disfrutarás será la del baño en los onsen (baños termales) al aire libre de Gujo...