Los 5 lugares de visita obligada en Japón

Hay viajes para los que no importa el número de días que reserves en tu agenda, siempre serán pocos, son grandes viajes a destinos lejanos de los que te marchas sabiendo que probablemente no volverás jamás, no porque no quieras, sino porque el mundo es inmenso y siempre hay lugares nuevos que quieres conocer; uno de esos viajes es, sin duda, el que tiene Japón por destino; a Japón puedes ir a esquiar o a la playa, a recorrerlo en el tren bala, a enamorarte de Kioto o descubrir una urbe asiática brutal como es Tokio, querrás verlo y vivirlo todo y sabes que será imposible ¿cómo asegurarte entonces de que cuando salgas del país lo harás con una idea clara y real de lo que es Japón? Visitando estos cinco lugares: Nara, la Bahía de Matsushima, Ise, Tokio y Kioto.

Nara

Comenzamos por Nara porque seguro que así como no te habrá sorprendido ver a Kioto y Tokio entre las visitas imprescindibles para conocer Japón, si lo habrá hecho encontrar en esa lista a Nara a menos que seas un viajero conocedor de la historia del Japón y sepas ya que Nara fue la primera capital de Japón; hoy Nara nos ofrece la posibilidad de recorrer su gran parque y descubrir en él a los sagrados ciervos shika paseando a placer; ¿más cosas que ver y hacer en Nara? En Nara podrás ver al Gran Buda que está ene l templo Todai-ji, es una gran estatua de bronce, el más grande de su clase en el mundo; el santuario Kasuga Taisha, por ser uno de los lugares más sagrados de Japón, el templo Horyu-ji, que es además el edificio de madera más antiguo del mundo y el templo Hokki-ji que es Patrimonio Mundial de la UNESCO, son otras tres visitas imperdibles de la localidad de Nara, al este de Osaka.

Nara Park | Imagen cortesía de JNTO (Oficina Nacional de Turismo de Japón)

Bahía de Matsushima

Dicen que las vistas que se disfrutan desde esta bahía son de las más bellas de todo Japón y es que en esta bahía hay nada menos que 260 islas con frondosos bosques de pinos japoneses de Thunberg o pinos rojos y con un importante patrimonio histórico; tienes dos maneras de descubrir y disfrutar de la belleza de esta bahía, o bien recorriendo sus cuatro miradores principales (Ogidani, Tomiyama, Itakamori y Tamonzan) o, si lo prefieres, recorriéndola en ferry en una d esus dos líneas ferri.

Matsushima | Imagen cortesía de JNTO (Oficina Nacional de Turismo de Japón)

Ise

Aquí descubrirás el santuario Ise-jingu, lugar de peregrinación para los japoneses; se trata de un templo consagrado a la diosa del sol (Amaterasu); se trata de un lugar imponente al que se llega cruzando el puente Uji, un gran puente con dos puertas; tras la visita podrás perderte por la calle de Oharaimahi o la plaza de Okage Yokocho disfrutando de los puestos de comida callejera (imperdibles los fideos udon de Ise y el granizado) y también de artesanía para que elijas a placer un recuerdo de tu visita.

Santuario Ise-Jingu | Imagen cortesía de JNTO (Oficina Nacional de Turismo de Japón)

Tokio y Kioto

Para amantes de la tecnología o el turismo gastronómico y por supuesto para los viajeros más urbanitas, Tokio es algo así como un paraíso ¿visitas obligadas? Para los más tekkis Akihabara, para los fans de la moda, harajuku y Shibuya, para los foodies cualquiera de los más de 200 restaurantes con Estrella Michelin y para todos el cruce más transitado del mundo, el de Shibuya (por ahí cruzan 2.500 personas cada vez que cabia el semáforo).

Kioto es algo así como la antítesis de Tokio y la otra cara de la moneda que compone una visión completa de lo que es Japón; visitar Kioto es recorrer la antigua capital de Japón y perderse en sus templos, santuarios, jardines milenarios... para vivir esa antiquísima historia; el bosque de bambú de Arashiyama es un imperdible de Kioto, también los templos Kiyomizu-dera y Kinkaku-ji o el santuario Shimogamo-jinja, uno d elos más antiugos del país.

