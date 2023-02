Turismo cultural en Ibiza

En Ibiza lo tienen todo para ser uno de los destinos más deseados del verano: les acompaña el paisaje y el clima, las playas y las calas, la oferta gastronómica y de fiesta, las propuestas de turismo familiar, las de turismo activo… sólo les falta una oferta cultural de escándalo para tenerlo todo y eso es precisamente lo que nos ofrecen este año.

La apuesta decidida por el arte y la cultura es lo que le faltaba a Ibiza para seducirnos del todo; tanto si eres muy cinéfilo como si lo tuyo es el arte contemporáneo, ahora verás satisfechos tus ansias culturales en Ibiza como nunca antes porque este año 2023 en Ibiza apuestan más que nunca por el turismo cultural, una intención que ya anticiparon el año pasado y en la que este año insisten.

Dos son los festivales de cine que querrás vivir en Ibiza: el Festival de Ibiza Ibicien e Ibizacinefest (IBZCF); ambos festivales son previos a los Premios Goya, los más importantes del cine español con permiso de los Premios Feroz.

Ibiza | Pixabay

Ibicine apuesta por el talento emergente nacional e internacional y se centra especialmente en los cortometrajes; este festival va ya por su quinta edición y ha sido seleccionado por la UNESCO como festival representante de España en las rutas de turismo cinematográfico Movie Travel; también ha sido galardonado como el Mejor Festival de Cine de las Islas Baleares.

Ibizacinefest por su parte cuenta con una programación más amplia en la que destacan también los cortometrajes, de hecho este festival ha sido reconocido como calificador a los Premios Goya de 2023 para cortometrajes; se proyectarán más de 60 cortometrajes nacionales e internacionales, también el palmarés del Festival de Budapest y, además de mantener su organización en varias sedes distribuidas por toda la isla de Ibiza, mantendrá también su versión online a través de la plataforma Filmin.

Ibiza | Pixabay

Claro que no todo va a ser cine, no sólo del séptimo arte vive la oferta cultural de Ibiza, también añaden una propuesta de arte contemporáneo: se trata de la feria de arte CAN que se celebró por primera vez el año pasado y que aspira a consolidarse este año poniendo a Ibiza en el calendario mundial de Arte Contemporáneo; la feria estará protagonizada por la pintura figurativa y obras afines a esta corriente pictórica, será algo así como una mirada retrospectiva al pionero legado que representaron corrientes como el cubismo, el impresionismo, el surrealismo o el fauvismo hasta llegar al Pop Art entre otras.