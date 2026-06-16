Todo lo que necesitas saber sobre La Graciosa, la isla canaria que el cantante Quevedo ha vuelto viral

Si hablamos de lugares paradisíacos de nuestra geografía española, las islas Canarias podrían capitanear nuestra lista. Conocidas también como las islas Afortunadas, el archipiélago destaca, entre otros aspectos, por su buen clima, costumbres, gastronomía y paisajes. Ocho islas habitadas donde la última en incorporarse de manera oficial, jurídicamente y tras la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, ha sido La Graciosa. Pues, su unión al grupo tuvo lugar en el 2018.

Recientemente, esta pequeña isla, perteneciente a la provincia de Las Palmas, se ha hecho muy viral en redes sociales. El motivo de ello, ajeno a su inigualable belleza, ha sido porque el cantante Quevedo, de origen canario, ha lanzado una canción que ha titulado La Graciosa. El tema es una colaboración con Elvis Crespo y poco ha tardado en capitanear los principales charts musicales. Y es que, promete convertirse en una de las canciones que marcarán el verano de este 2026. Por ello, en Viajestic hemos querido ir más allá y hemos decidido conocer esta isla canaria de cerca.

La Graciosa | Pixabay

Situada al norte de Lanzarote y bañada por el océano Atlántico, la isla de La Graciosa es muy diferente al resto de islas que conforman el archipiélago canario. Con un perímetro de unos 30km², la mayoría de la población se encuentra ubicada en el pueblo de Caleta de Sebo, que es también la capital. Asimismo, a los habitantes de la isla se les conoce bajo el gentilicio de graciosero. Pero, la pregunta que todo el mundo se hace es la misma. ¿Cuántas personas viven en el lugar?

La Graciosa es puro paraíso. De hecho, es la única isla habitada de España que no tiene carreteras asfaltadas fuera del núcleo urbano. Un lugar tranquilo, alejado del caos propio de la ciudad y donde viven apenas 700 personas. Y es que, es una de las características de la isla que, aún, se conserva su esencia natural. Apenas hay construcciones y cuenta con numerosas playas de arena dorada y aguas turquesas. Asimismo, forma parte del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, uno de los espacios naturales más valiosos de Canarias.

La Graciosa | Pixabay

¿Cómo llegar a La Graciosa?

Si tenemos como punto de partida Madrid, la capital española, es importante señalar que no hay ningún vuelo directo a La Graciosa. Para poder llegar es necesario viajar hasta Lanzarote y, una vez allí, comprar el billete de ferry desde el puerto de Órzola. El trayecto no es largo, tan solo dura unos 25/30 minutos.

Asimismo, si el viajero es resiente en las islas Canarias tiene un descuento especial a la hora de comprar el billete. El precio para el turista normal es de 16 euros, la ida. Pero, si se es residente canario presenta un coste de 4 euros. Además, hay dos tipos de navieras que se encargan de realizar estos viajes entre islas. Por lo tanto, aconsejamos estar pendientes a los horarios de salida y regreso del ferry.