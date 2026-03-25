La isla de la Graciosa es un gran destino de primavera, te contamos por qué

Cuando pensamos en las Islas Canarias solemos pensar en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma principalmente, también en la Gomera y el Hierro pero rara vez recordamos la Graciosa aunque esta pequeña isla ubicada frente a la costa de Lanzarote y en el Parque Natural del Archipiélago Chinijo, es un auténtico paraíso terrenal cuya belleza deslumbra especialmente en primavera.

¿Por qué en primavera? Porque, aunque se trata de una isla árida, en esta época del año, tras las lluvias invernales, suceden pequeñas floraciones de uvillas de mar y siemprevivas, también aulagas, tabaibas y pequeñas flores silvestres amarillas y violetas que salpican los arenales de la isla; se trata de una floración típica de tierras áridas y volcánicas que pinta un paisaje muy bello por el contraste entre el negro propio de la tierra volcánica con la arena que aquí es dorada y los colores florales.

La Graciosa | Pixabay

A esta belleza propiamente primaveral hay que añadir que las temperaturas son deliciosas, entre los 20 y los 25ºC y que el agua ya no está tan fría como en invierno (ronda ahora los 20ºC), eso y que hay menos visitante lo que también hace más tranquila y agradable la visita a un entorno natural que, por lo demás, es un espectáculo en cualquier época del año: hablamos de una isla sin carreteras asfaltadas que se recorre a través de caminos y pistas de arena con playas que son casi vírgenes.

En primavera no solo podrás disfrutar del ambiente tranquilo del pueblo principal de la Graciosa, Caleta de Sebo, sino también de playas como la de las Conchas, la Francesa o la de la Cocina; también es buen momento para observar a las aves marinas, entre las los charranes y los halcones de Eleonor, y por supuesto también es un tiempo perfecto para disfrutar de atardeceres de escándalo especialmente en la costa oeste y en el volcán Montaña Bermeja.