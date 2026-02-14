Todo lo que debes saber sobre la muralla romana de Lugo

En la ciudad gallega de Lugo, rodeando el casco histórico, se alza orgullosa una muralla romana que tiene sobre sus muros casi dos mil años de historia. Pocos lugares en Europa pueden presumir de algo así, de conservar prácticamente intacto todo un cinturón defensivo romano, pero Lugo lo hace. Además, no es un monumento sin más, sino que se trata de una obra arquitectónica por la que se puede pasear, correr o contemplar el atardecer.

Construida entre los siglos II y IV d.C, en plena época tardorromana, la muralla que bordea el centro de Lugo se levantó para proteger la antigua Lucus Augusti, la que fue una de las ciudades más importantes del noroeste de la Península Ibérica. Si bien su principal función era esa, servir de muro de defensa, los expertos aseguran que también sirvió como símbolo para demostrar el poder de Roma en los confines del imperio.

Lugo | Pixabay

De ahí también su magnitud, porque no debes pensar erróneamente que se trata de una muralla pequeña. Al contrario, tiene unos 2.100 metros de perímetro, entre 8 y 12 metros de altura según el tramo y una anchura suficiente como para, tal y como se ha dicho, pasear o correr por arriba.

Además, sobre la muralla romana de Lugo podemos decirte también que tiene 85 torres semicirculares repartidas a lo largo de todo el trazado, y que todavía se conservan 10 puertas que dan acceso al casco histórico de la ciudad. De hecho, ahí radica una de los datos más importantes acerca de ella: a diferencia de otras fortificaciones antiguas, la muralla romana de Lugo conserva la totalidad de su perímetro. No hay interrupciones ni grandes reconstrucciones modernas, porque ha sobrevivido muy bien al paso del tiempo.

Muralla romana de Lugo | Pixbay

De este modo, cuando uno se acerca a contemplarla puede ver las huellas originales que dejaron los romanos en este rincón gallego. Pero además, cabe reiterar que no es un lugar de paso, sino que se trata de un monumento en el que se puede hacer vida. Así, es habitual que los lucenses suban a lo alto de ella para dar un paseo tranquilo, hacer deporte o contemplar las vistas al amanecer o al atardecer.

Y es que hay otra cosa que debes saber sobre ella: no solo se trata de una ruta circular fácil y llana que recorrer tranquilamente. Además, es un fantástico mirador que permite contemplar el casco antiguo de Lugo, sus plazas, las cubiertas de pizarra de las casas y el paisaje verde que hay en los alrededores de la ciudad.

Con todo esto, no te sorprenderá saber que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es que se trata de una obra monumental que aúna historia, arquitectura y vida local.