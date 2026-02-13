Programa del Año Nuevo Chino de Madrid 2026: Espectáculos, música, el Gran Desfile y más

El Año Nuevo Chino de Madrid 2026 se celebra el próximo fin de semana: del viernes 20 al domingo 22 de febrero. Y el distrito de Usera, conocido como el Chinatown madrileño, vuelve a ser el epicentro de las fiestas que marcan el inicio del Año del Caballo.

Las calles del barrio se llenan de farolillos, espectáculos y propuestas culturales que convierten esta zona en un punto de encuentro de comunidades y visitantes. El esperado Gran Desfile del Año Nuevo Chino será el domingo 22 de febrero a las 12:00 horas y que como novedad será en el Parque de Pradolongo, con salida del huerto comunitario adyacente al Centro de Educación Ambiental y Cultural Maris Stella rumbo al espigón del lago.

Desfile Año Nuevo Chino Madrid | Getty

A continuación te dejamos el programa con todas las exhibiciones, espectáculos música y más.

Programa Año Nuevo Chino 2026

Exhibiciones, espectáculos, música y desfile

Viernes 20 de febrero

15:00 horas: Inauguración del Año Nuevo Chino 2026 en Usera en la Carpa-escenario (Plaza JMD Usera)

18:00 a 20:30 horas: Exhibiciones culturales – Gran Escenario del Caballo de Fuego (Carpa-escenario - Explanada JMD Usera)

18:00 a 23:00 horas: Sesión DJ Yang en el Templete - Parque Pradolongo

Sábado 21 de febrero

12:00 a 13:00 horas: Concierto especial Banda de Música de Vallecas en CEAC Maris Stella

11:00–14:00 h y 16:00–18:00 horas: Exhibiciones culturales en la Carpa-escenario (Explanada JMD Usera)

12:00–12:15 / 12:30–12:45 / 13:00–13:15: Danza Yingge (Compañía Juvenil de Yingge de Fumei, China) en el Templete (Parque Pradolongo)

18:00 horas: Recital de Ópera China en la explanada JMD Usera

18:00–20:00 horas: Fiesta del Caballo de Fuego y DJ (Parque Pradolongo)

20:00–20:15 horas: Fuegos artificiales (Parque Pradolongo)

Domingo 22 de febrero

12:00 horas: Gran Desfile del Año Nuevo Chino Madrid 2026 en el Parque Pradolongo (CEAC Maris Stella → espigón del lago)

18:00 a 20:00 horas: Exhibiciones culturales (cierre) en la Carpa-escenario (Explanada JMD Usera)

Si quieres conocer el resto de la programación, como las exposiciones, talleres o gastronomía, a continuación te dejamos el programa completo en este enlace.