Programa del Año Nuevo Chino de Madrid 2026: Espectáculos, música, el Gran Desfile y más
Usera se prepara para recibir el Año Nuevo Chino 2026 con un fin de semana repleto de color, música y tradición. Del 20 al 22 de febrero, el conocido Chinatown madrileño acogerá desfiles, espectáculos y actividades culturales para celebrar la llegada del Año del Caballo, con el Parque de Pradolongo como gran escenario de la fiesta.
El Año Nuevo Chino de Madrid 2026 se celebra el próximo fin de semana: del viernes 20 al domingo 22 de febrero. Y el distrito de Usera, conocido como el Chinatown madrileño, vuelve a ser el epicentro de las fiestas que marcan el inicio del Año del Caballo.
Las calles del barrio se llenan de farolillos, espectáculos y propuestas culturales que convierten esta zona en un punto de encuentro de comunidades y visitantes. El esperado Gran Desfile del Año Nuevo Chino será el domingo 22 de febrero a las 12:00 horas y que como novedad será en el Parque de Pradolongo, con salida del huerto comunitario adyacente al Centro de Educación Ambiental y Cultural Maris Stella rumbo al espigón del lago.
A continuación te dejamos el programa con todas las exhibiciones, espectáculos música y más.
Programa Año Nuevo Chino 2026
Exhibiciones, espectáculos, música y desfile
Viernes 20 de febrero
- 15:00 horas: Inauguración del Año Nuevo Chino 2026 en Usera en la Carpa-escenario (Plaza JMD Usera)
- 18:00 a 20:30 horas: Exhibiciones culturales – Gran Escenario del Caballo de Fuego (Carpa-escenario - Explanada JMD Usera)
- 18:00 a 23:00 horas: Sesión DJ Yang en el Templete - Parque Pradolongo
Sábado 21 de febrero
- 12:00 a 13:00 horas: Concierto especial Banda de Música de Vallecas en CEAC Maris Stella
- 11:00–14:00 h y 16:00–18:00 horas: Exhibiciones culturales en la Carpa-escenario (Explanada JMD Usera)
- 12:00–12:15 / 12:30–12:45 / 13:00–13:15: Danza Yingge (Compañía Juvenil de Yingge de Fumei, China) en el Templete (Parque Pradolongo)
- 18:00 horas: Recital de Ópera China en la explanada JMD Usera
- 18:00–20:00 horas: Fiesta del Caballo de Fuego y DJ (Parque Pradolongo)
- 20:00–20:15 horas: Fuegos artificiales (Parque Pradolongo)
Domingo 22 de febrero
- 12:00 horas: Gran Desfile del Año Nuevo Chino Madrid 2026 en el Parque Pradolongo (CEAC Maris Stella → espigón del lago)
- 18:00 a 20:00 horas: Exhibiciones culturales (cierre) en la Carpa-escenario (Explanada JMD Usera)
Si quieres conocer el resto de la programación, como las exposiciones, talleres o gastronomía, a continuación te dejamos el programa completo en este enlace.
