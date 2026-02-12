Los mejores planes para celebrar San Valentín y Carnaval en Madrid

Como cada año, San Valentín se celebra el 14 de febrero, pero la gran novedad en Madrid (y en muchas partes de España) es que coincide también con el esperadísimo Carnaval.

Dos fiestas muy marcadas en el calendario que casi todo el mundo quiere celebrar. Es por eso que hemos querido hacer una recopilación de planes en la capital para todos los gustos.

Planes y ocio por Carnaval y San Valentín

Carnaval de Madrid

Del 14 al 18 de febrero de 2026, Madrid vuelve a entregarse al Carnaval con desfiles, talleres, música y tradiciones castizas, con Matadero Madrid y su entorno como epicentro de una fiesta donde el disfraz y el humor toman la calle para celebrar la imaginación, la sátira y despedir el Carnaval con el clásico Entierro de la Sardina. Te dejamos toda la información en este enlace.

Paseo por los almendros en flor

Almendros en flor en el parque Quinta de los Molinos de Madrid | iStock

Los almendros de La Quinta de los Molinos de Madrid ya están floreciendo y un paseo entre ellos es un plan ideal para hacer con tu pareja por San Valentín.

Vivir una experiencia inmersiva

Compartir algo nuevo fortalece el vínculo emocional. IKONO propone una experiencia inmersiva y sensorial que invita a explorar, jugar y sentir juntos, sin juicios ni recorridos marcados. Un plan diferente para salir de la rutina y conectar desde la creatividad, la emoción y el disfrute compartido, creando recuerdos que van más allá de lo material y que, durante un tiempo limitado, podrá disfrutarse con descuentos especiales para vivir la experiencia. ¡Además tienen un 20% de descuento la semana de San Valentín!

Disfrutar de un romántico paseo en barca

Parque de El Retiro de Madrid | Pexels

Al más puro estilo veneciano, en Madrid también es posible disfrutar de un romántico paseo en barca. Un plan inolvidable que ofrece el Estanque Grande de El Retiro donde es posible alquilar una barca y recorrer el estanque admirando el hermoso monumento a Alfonso XII, o el Lago de la Casa de Campo rodeado de naturaleza

Cantar en un karaoke

Pon a prueba las habilidades vocales de tu pareja o tus amigos y disponeos a cantar en uno de los locales de karaoke de la ciudad por San Valentín y Carnaval. Puede ser un plan muy divertido e inolvidable. Podréis cantar las canciones que más os gusten y empezar por las más románticas, como Total Eclipse of the Heart, de Bonnie Tyler o I Will Always Love You de Whitney Houston. Lleva preparado un tema para dedicar a tu pareja. ¿No sabes dónde ir? BAM Karaoke Box es una opción interesante porque tiene una lista de 20 000 canciones o Cheer´s, uno de los karaokes históricos de Madrid, situado en la zona Huertas.

Cásate en el Hard Rock Hotel de Madrid

Los días 13 y 14 de febrero, Hard Rock Hotel Madrid invita a las parejas a romper con lo establecido y celebrar el amor de una forma tan original como inolvidable. El hotel se transforma en una auténtica capilla de Las Vegas para acoger sus icónicas bodas oficiadas por Elvis, una experiencia divertida y fuera de lo común.

Para quienes buscan salirse de lo convencional, esta activación propone volver a decir "sí, quiero" (no válido), o decirlo por primera vez en una ceremonia muy tematizada, conducida por el mismísimo Rey del Rock, en un ambiente desenfadado y lleno de guiños a la estética más icónica de Las Vegas. La experiencia incluye anillos para la pareja, certificado de boda, un detalle especial durante la ceremonia y una foto polaroid que inmortaliza el momento.

Y como toda gran historia de amor merece un final a la altura, la celebración continúa en Sessions, el restaurante del hotel, donde los enamorados podrán disfrutar de un menú especial de San Valentín con primero, segundo y postre a elegir. Una propuesta gastronómica que incluye opciones como crema de calabaza con aroma de naranja, hamburguesa española con guiso de rabo de toro o lubina al Josper, y que culmina con una torrija de pan brioche caramelizada, pensada para convertir la velada en un auténtico homenaje gastronómico.

La experiencia tiene un precio de 60€ por persona. Además, pueden ir a presenciar el casamiento, familiares, amigos, padrinos… sin necesidad de pagar este precio, solamente el menú del restaurante.

Restaurantes para San Valentín y Carnaval

Ginos

Durante el mes de febrero, Ginos invita a vivir Carnaval, su celebración estrella, de una forma muy especial: con un menú exclusivo de Carnaval disponible hasta el 22 de febrero y divertidas animaciones venecianas y espectáculos de arlequines para toda la familia.

Además, el 14 de febrero, los niños que acudan disfrazados y acompañados de un adulto que disfrute del Menú de Carnaval, podrán celebrar con un menú infantil gratuito, convirtiéndose en los verdaderos protagonistas de esta experiencia.

Domino's

Domino's ha preparado un planazo súper guay llamado "Fogón y cuenta nueva", que consiste en celebrar el Día de los Enamorados llevando los recuerdos de tu ex a Domino's. Ellos se encargan de "quemarlos en sus hornos" y liberarnos de esas cargas a cambio de pizza. Una forma diferente y muy divertida de celebrar este día.

Mercado de San Leopoldo

El Mercado de San Leopoldo se presenta como una opción ideal para celebrar el amor paseando y disfrutando de sus distintos puestos. Su propuesta permite descubrir sabores de todo el mundo en un entorno único, cercano y singular, convirtiendo la experiencia en un recuerdo inolvidable. Entre sus espacios de cocina de autor destacan: Dratar y una cocina mediterránea de autor con toques asiáticos y latinoamericanos, reflejo de la trayectoria de su chef Raúl Harillo, con platos reconocidos como sus premiados callos y un brownie icónico para el final; Döggo reinventa el hot dog clásico y lo transforma en una experiencia gourmet, combinando salchichas Frankfurt con ingredientes creativos e inspiraciones de países como Estados Unidos, Alemania, México o Argentina; y Wing Wing, proyecto del chef Nicolás Nájera, propone una experiencia completa con hasta 40 salsas de autor que recorren sabores españoles, americanos, asiáticos y europeos, consolidando al mercado como un destino gastronómico perfecto para San Valentín.

Restaurante Candeli

Para las parejas más exigentes, los productos seleccionados con esmero son un requisito indispensable en toda elección. Y el restaurante Candeli responde a ello. Aquí no solo se puede disfrutar de exquisitos platos de temporada fuera de carta que van cambiando estacionalmente, sino también, del jueves 12 al domingo 15 de febrero, de un menú especial para 2 personas por el Día de San Valentín.

El menú de San Valentín de Candeli arranca con entrante de una Viera D'Oleron a la brasa con puerros confitados y alcachofa de Tudela rellena de rabo de toro y trufa fresca; y continúa con un segundo para elegir entre el Bacalao alta cocina a la parrilla y pimientos asados a leña o la Presa ibérica de bellota 100% "Julian Martín" al carbón y su arrope de calabaza. El toque dulce lo pone la Tarta de chocolate foundant. Y, para acompañar al menú y brindar como merece la ocasión, se incluyen dos copas de Cham-pagne Baron de Marck Brut. (Precio: 57€ por persona).

C/ de Ponzano, 47, Chamberí, 28003 Madrid

Restaurante Persimmon's

Para una cita romántica, Persimmon's, el place to be del barrio de las Salsas, nos sumerge en una experiencia donde la clave reside en dejarse llevar, es decir, en optar por platos para compartir y que marquen el compás del transcurso de esta.

El surtido de Pkhaleuli (dips georgianos de calabaza, remolacha y espinada) o el Kachapuri en brocheta (tres tipos de queso, mantequilla ahumada y yema de huevo a la brasa) son dos imprescindibles que debemos escoger para comenzar. Después, una de sus carnes preparadas al momento en sus brasas como el Qartuli Burgeri (carne de ternera al estilo georgiano con ensalada de repollo), Presa ibérica (con tinta de calamar y salsa de remolacha) o el Qababi (carne de ternera ahumada a la brasa en col verde rizada, con salsa verde y adjika).

Su bucólica decoración, con estanterías de vinilos y tocadiscos, lo convierte así en un hot spot de la gastronomía, pero también de nuestras citas al mediodía para sorprender, y dejarnos llevar en una sobremesa acompañada de coctelería artesanal de autor, basada en el destilado georgiano Chacha.

C/ de Bárbara de Braganza, 2, Centro, 28004 Madrid

Makáá- Hotel Thompson

En el rooftop del Hotel Thompson Madrid, Makáá se presenta como una opción diferente para celebrar San Valentín desde las alturas con una propuesta basada en el fuego. De la mano del Grupo Lamucca, el restaurante combina una decoración acogedora, el sabor a brasa y vistas panorámicas de la capital.

Entrantes reinventados como el tartar de tomate a la brasa, la ensaimada caramelizada con sobrasada o la terrina de foie gras abren paso a una parrilla donde verduras, pescados y carnes son protagonistas, con opciones como la lubina salvaje a la brasa, la presa ibérica 100 % bellota o el solomillo acompañado de mojo campero. Una cocina centrada en el producto, trabajada sin artificios y con un claro guiño al Mediterráneo. La propuesta se completa con una selección de postres, como el tocino de cielo con crema de vainilla o la torrija de brioche con crema pastelera de lima, que ponen un cierre delicado y equilibrado a la experiencia.

Precio medio: 60-70 euros

Mo Ritz, Madrid

Con motivo del Día de los Enamorados, Mandarin Oriental Ritz, Madrid propone celebrar San Valentín con una experiencia gastronómica exclusiva en Palm Court, uno de los espacios más emblemáticos del hotel. Durante los días 13 y 14 de febrero, el restaurante ofrece un menú especial para compartir, acompañado de música en directo, detalles románticos y opción de maridaje, convirtiendo la velada en una celebración elegante y única en pleno corazón de Madrid.

Origine

Origine es ese lugar donde las citas pierden la noción del tiempo, donde un desayuno en su acogedor gastrobar se transforma, casi sin darse cuenta, en una cena inolvidable en su restaurante. Un escenario perfecto para mirarse más de la cuenta, brindar sin prisa y dejar que la noche haga su magia.

Para compartir, nada enamora más que sus inigualables padellini. Entre ellos, brilla con luz propia la Pasión Castiza: una base melosa de patata pochada en grasa de guanciale y pimentón de la Vera, coronada por una cremosa caricia de ajo y lima, chorizo de bellota y cebollino fresco. Una combinación tan irresistible que, después del último bocado, lo único que quedará por decir será un "sí, quiero".

Grupo Dani García

Cualquiera de los restaurantes de Grupo Dani García es una opción ideal para celebrar San Valentín en Madrid con un plan especial. Cada concepto ofrece un ambiente cuidado y una propuesta gastronómica pensada para compartir, con platos icónicos que reflejan la identidad del grupo. Además, solo el 14 de febrero, todos los restaurantes ofrecerán un postre especial, La tarta del amor, acompañado de un cóctel creado para la ocasión en cada espacio. En Leña se presentará I Said No Flowers, en Lobito de Mar Salty Love, en BiBo Meet Me at the Table, en Tragabuches El amor de antes y en Smoked Room The Ultimate Experience.

Beata Pasta

En Beata Pasta se celebra el amor del 9 al 15 de febrerocon una pasta rosa en forma de corazón rellena de pecorino y pimienta, tartar de gambas rojas, lima, bisque, stracciatella de Puglia y aceite de albahaca. Romance italiano en versión pasta fresca. Además, este año ponen en marcha Beata Hotline, una acción especial de San Valentín pensada para su comunidad digital: una línea telefónica activa en estas fechas y que invita a compartir audios y mensajes anónimos sobre desamor, humor y catarsis colectiva para el cliente de Beata Pasta.

La Fresería

La Fresería vuelve a rendirse al amor este San Valentín con una de sus propuestas más esperadas: su Fuente Infinita de Chocolate Rosa, que se activará del 9 al 15 de febrero, y dos combos especiales de San Valentín disponibles del 12 al 15 de febrero.

Durante estos días, su icónica cascada de chocolate se transforma en la Fuente del Amor, teñida de rosa, para acompañar sus fresas nacionales de temporada, auténticas protagonistas de La Fresería y símbolo de una experiencia pensada para compartir.

Grupo RosaNegra

Este febrero, Grupo RosaNegra presenta Love Week del 9 al 14 de febrero: una semana de experiencias en pleno Paseo de la Castellana con actuaciones, sorpresas y momentos preparados para brindar con quien tú quieras.

El 14 de febrero, el plan de mediodía llega en forma de Valentine's Lunch Menu a Chambao, por 45€ por persona. Un recorrido de tres tiempos pensado para que la que comienza con opciones como la ensalada Chambao, ensalada César, tacos de entraña o berenjena horneada. De segundo, platos que van de la hamburguesa Chambao al Rigatoni Spicy Vodka o el salmón al grill, con acompañantes como espinacas a la parmesana, hongos rostizados o mac & cheese con trufa. Y para cerrar: Tiramisú Cheesecake, Magma Cake o cheesecake vasco.

En Chambao, el listón sube para quienes se atreven a convertir la cena en un momento especial. Si alguien decide lanzar la gran pregunta durante nuestra Love Week, el restaurante se vuelve cómplice: las pedidas de mano se celebran con una botella de champán de invitación. Porque hay preguntas que cambian la noche y respuestas que merecen un brindis para recordar.

Mamazzita, esta semana tiene su propio lenguaje: rosas y calaveras que aparecen en sala como un guiño cómplice. No hace falta presentaciones largas, basta con una señal. Rosas para quienes llegan con ganas de que pase algo; calaveras para quienes ya vienen "ocupados". Y, de pronto, dos rosas coinciden, se miran, se entienden… y puede que la noche sea el comienzo de una nueva historia.

Y como aquí se viene a jugar, llega otro momento pensado para hacerlo en grupo: preguntas rápidas, respuestas sin filtro y ese punto de ¿Quién del grupo ha sido "ghosteado"? ¿Quién dijo que no volvería a caer y cayo? Digamos que… puede que haya premio.