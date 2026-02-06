Águilas y su Carnaval salvaje frente al mar

El Carnaval es una de las fiestas más populares alrededor del mundo y cada lugar lo celebra de un modo diferente. En España, hay pueblos en los que se hacen cabalgatas y niños y mayores se disfrazan, pero también hay otros en los que todo se vive con mayor fuerza y detalle. Águilas, en la provincia de Murcia, es uno de ellos: allí celebran unos carnavales salvajes frente al mar.

Cuando llega febrero, y con él el Carnaval, las calles de Águilas, así como sus playas, se llenan de vida, música, disfraces y desfiles. Declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, es uno de los carnavales más intensos, coloridos y feroces de toda España. Tiene más de un siglo de historia a sus espaldas, dura más de dos semanas y es todo un referente en el país.

Vecinos, peñas y grupos trabajan durante meses para que esas semanas sean inolvidables. Preparan trajes especiales, con diseños sorprendentes, plumas y lentejuelas. Ensayan coreografías, eligen música y no se dejan ni un solo hilo por atar para que todo salga perfecto.

Desfile de Carnaval en Águilas | Imagen de ConchiArroyo, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

En relación a esto, cabe apuntar que el Carnaval de Águilas cuenta con personajes y tradiciones únicas. Destacan figuras como Don Carnal y Doña Cuaresma, que simbolizan la lucha entre la fiesta y la abstinencia, así como la Mussona, un personaje salvaje que recorre las calles de la localidad la primera noche de fiestas asustando y divirtiendo por igual.

No obstante, el momento más esperado lo protagonizan los dos primeros personajes citados: Don Carnal y Doña Cuaresma se enfrascan en una batalla, representando un espectáculo teatralizado cargado de fuegos artificiales, humor y, sobre todo, participación popular.

Por supuesto, no faltan los desfiles junto al mar. Carrozas, música y miles de personas llenan las calles de Águilas de alegría en unos días que, como ya se ha dicho, se preparan desde meses antes para que nada salga mal. Además, suele acompañar la temperatura, pues en esta zona de España el clima suele ser cálido incluso en invierno.

Desfile de Carnaval en Águilas, Murcia | Imagen de Mistersasou, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

¿Quieres disfrutar del Carnaval de Águilas este 2026? Pues bien, apunta: habrá desfiles de comparsas y carrozas los días 15, 17 y 21 de febrero, y el desfile de peñas foráneas tendrá lugar el día 20 del mismo mes.