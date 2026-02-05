Feria del Cocido: el 8 de febrero querrás comerte Lalín, en Pontevedra

De mitad de enero y hasta mitad de febrero la localidad pontevedresa de Lalín celebra su cocido, unas celebraciones que tienen en el domingo anterior al Carnaval, que este año es el 8 de febrero, su día grande, un día de desfiles, carrozas, charangas, gaitas, casas regionales… y por supuesto lacón, oreja, chorizo, cachucha, grelos, patatas, garbanzos… es decir, cocido ¿y de postre? Filloas, dulce típico del carnaval gallego, o la clásica bica (bizcocho muy esponjoso).

La Feria del Cocido de Lalín es una fiesta tan importante que es la primera feria gastronómica en haber logrado el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional y cada año reúne a más y más visitantes, tanto procedentes de localidades gallegas como de otros lugares de España e incluso del mundo, especialmente en su día grande, en el último domingo antes de Carnaval.

Feria del Cocido de Lalín | Imagen cortesía de Turismo de Rías Baixas

Lo esencial de la Feria del Cocido es, lógicamente, degustarla, o mejor dicho, reservar ese domingo para comer un cocido a la gallega en Lalín, ahora bien, en realidad esta fiesta da para mucho más: en primer lugar da para recorrer los puestos de la feria a placer y llevarte a casa los productos locales típicos, muchos de ellos ingredientes esenciales del cocido; da también para disfruta de los desfiles, las comparsas y las gaitas que recorren las calles de esta localidad pontevedresa, que es tan popular como su cocido, anticipando el Carnaval gallego.

¿Más cosas que suceden alrededor de la Feria del Cocido de Lalín? Se celebra la Gala de Gastronomía de Galicia y se entrega el Premio de Periodismo Álvaro Cunqueiro, además ya en el día grande, el domingo anterior al carnaval, se recibe a los nuevos miembros de la Encomenda do Cocido en el Auditorio Municipal.

Desfile en la Feria del Cocido de Lalín | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Si eres un auténtico foodie, tienes que visitar Lalín en su mes del cocido al menos una vez en la vida…