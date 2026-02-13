Estos son los idiomas "más románticos" del mundo

Hay idiomas que, para muchas personas, evocan emociones incluso antes de comprender una sola palabra. Coincidiendo con San Valentín, un estudio internacional de Preply, la plataforma de aprendizaje de idiomas, analiza cómo percibimos emocionalmente distintas lenguas en todo el mundo y qué factores, como el sonido o las asociaciones culturales, influyen en esas percepciones.

Hola en distintos idiomas | iStock

Los resultados muestran que el francés y el italiano se encuentran entre los idiomas que con mayor frecuencia se asocian al romanticismo a nivel global. En concreto, más de la mitad de los encuestados (54%) vincula el francés con esta idea, seguido de cerca por el italiano, con un 43%.

Otras lenguas como el español (22%), el portugués (15%) o el inglés (10%) también aparecen mencionadas, reflejando un imaginario colectivo diverso y fuertemente influido por la cultura.

Cuando el sonido y la cultura construyen el imaginario colectivo

Parte de estas asociaciones reside en su sonoridad. Ambos idiomas presentan ritmos suaves, vocales abiertas y consonantes fluidas que muchas personas interpretan como agradables al oído. El italiano destaca por su musicalidad y expresividad, mientras que el francés se percibe como más refinado y elegante gracias a sus vocales redondeadas.

A este componente sonoro se suma una fuerte influencia cultural. Para muchos participantes, el italiano evoca la ópera, el arte o la pasión, mientras que el francés se relaciona con la moda, la gastronomía o el romance clásico. Estas imágenes, ampliamente reforzadas por el cine, la literatura y los medios, influyen de forma significativa en cómo interpretamos emocionalmente los idiomas.

El peso del simbolismo sonoro y los estereotipos

El estudio también apunta al papel del simbolismo sonoro: la tendencia humana a asociar determinados sonidos con emociones o sensaciones concretas. Como lenguas romances de raíz latina, el francés y el italiano comparten patrones fonéticos que muchos oyentes vinculan con ideas de calidez, suavidad o intimidad.

No obstante, estas asociaciones no son universales ni inherentes al idioma en sí, sino que están profundamente condicionadas por el contexto cultural y la exposición mediática. De hecho, los datos sugieren que, a medida que las personas empiezan a utilizar un idioma en su día a día, estas percepciones iniciales tienden a diluirse y a transformarse en vínculos emocionales mucho más personales.

Más allá de los estereotipos

Desde Preply, el interés por este estudio nace de la curiosidad por entender cómo se forman los estereotipos asociados a los idiomas y cómo estos pueden influir en la motivación para aprenderlos.

"Los seres humanos tendemos a atribuir emociones a los sonidos. Sin embargo, muchas de estas asociaciones se construyen culturalmente y no reflejan la realidad completa de una lengua. Cuando las personas empiezan a usarla en su vida diaria, desarrollan vínculos propios que van mucho más allá de los estereotipos iniciales", ha explicado Yolanda del Peso, portavoz de Preply.

La experiencia de aprendizaje transforma la percepción: lo que en un primer momento puede parecer "romántico", "complejo" o "fuerte" evoluciona a medida que se crean relaciones personales, profesionales o afectivas en ese idioma. Además, el romanticismo de una lengua no reside en su estructura, sino en las historias y conexiones que construimos con ella.