Mejorada del Campo cierra la Catedral de Justo por falta de licencia: "Está fuera de la regulación urbanística"

El Ayuntamiento de Mejorada del Campo, en la Comunidad de Madrid, ha acordado el cese de cualquier actividad pública en la conocida como Catedral de Justo hasta que los responsables de la misma, la ONG Mensajeros de la Paz del Padre Ángel, presente un proyecto arquitectónico validado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

El Consistorio notificó este mismo martes a Mensajeros de la Paz el acuerdo de cese de actividad pública en la catedral que durante años construyó en esta localidad Justo Gallego, fallecido en 2021 a los 96 años sin ver culminada su obra, según ha adelantado el diario El Mundo y han explicado fuentes municipales a Europa Press.

Una decisión adoptada por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Urbanismo tras un proceso que se inició a raíz de la petición semanas atrás de una fundación para desarrollar en la catedral una exposición de arte. En este marco, se comunicó que la misma no se podía desarrollar ya que el edificio "está fuera de regulación urbanística".

Así, desde Urbanismo se ha comunicado a la ONG del Padre Ángel el cese de cualquier actividad pública hasta la subsanación de este proceso. Responsables de Mensajeros de la Paz y técnicos del Ayuntamiento han mantenido diversas reuniones con el objetivo de solventar esta situación, aunque los trámites actualmente se encuentran paralizados.

Desde el Consistorio de Mejorada se ha recalcado que en la petición del proceso de regulación por parte de Mensajeros de la Paz falta alguna documentación. Según han explicado a Europa Press, se precisa de un proyecto arquitectónico para el edificio visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). En el momento que se presente, han apostillado, se revisará el acuerdo de cese de actividad.

Aportarán la documentación requerida

Por su lado, desde la ONG del Padre Ángel han insistido en que a día de hoy se sigue tramitando una licencia de apertura y funcionamiento del recinto como centro cívico social y sala de exposiciones, un proceso que se viene prolongando desde hace tres años.

En este sentido, han recalcado que durante estos años se ha aportado diversa documentación técnica y se trasladará igualmente "cuantos documentos adicionales sean requeridos por el Ayuntamiento de Mejorada del Campo o por otras administraciones competentes".

Entre otra, ha recordado que ha aportado un certificado de sostenibilidad elaborado por la empresa especializada Calter Ingeniería de Estructuras, "cuyos informes confirman la notable solidez demostrada por la construcción a lo largo del tiempo", así como un certificado de legalidad visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

En cualquier caso, han apuntado, se ha recibido una notificación "de cierre" que se ha acatado de manera "inmediata". "La suspensión responde exclusivamente a una cuestión administrativa vinculada al procedimiento de licencia", ha aclarado.

En un comunicado, Mensajeros de la Paz ha insistido en su "plena colaboración" con el Ayuntamiento y el conjunto de las administraciones públicas, desde el convencimiento de que "no se trata de un asunto de confrontación, sino de cooperación", con el objetivo de salvaguardar el "patrimonio emocional y cultural para miles de personas" que supone esta catedral, "un enclave único, con valores arquitectónicos e inspiradores que deben preservarse".

"Desde que asumimos su gestión, hemos trabajado de forma constante para avanzar en su regularización y adecuación, siempre con respeto absoluto a la legalidad y con voluntad permanente de diálogo", han recalcado desde la ONG de Mensajeros de la Paz.

La Catedral de Justo es obra de Justo Gallego, fallecido en 2021 a los 96 años sin ver culminada su obra. Comenzó su tarea de construirla, él solo, el 12 de octubre de 1961, Día del Pilar, Virgen a la que está dedicada esta construcción.

Pasó más de 60 años construyendo esta catedral por una promesa hecha a la Virgen, "si se curaba de una tuberculosis por la que se vio obligado a abandonar el monasterio en el que vivía". Con su fallecimiento, la también conocida como Catedral de la Fé pasó a estar gestionada por Mensajeros de la Paz.

"La Catedral de Justo, levantada con esfuerzo y constancia durante décadas, ha demostrado una notable fortaleza estructural. Resistió la histórica nevada de Filomena y ha soportado las recientes borrascas que han afectado a la región. Como ocurre con cualquier construcción singular y de larga trayectoria, requiere actuaciones de mejora y adecuación que seguiremos impulsando con responsabilidad", han remarcado desde la ONG del Padre Ángel.