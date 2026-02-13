De Sarawak a Sabah, un viaje de escándalo de la selva a la costa de Malasia

Lo mejor de ponerte Malasia por destino es que no tienes que elegir entre mar y montaña (o selva), puedes tenerlo todo ¡y de qué manera! si en tu viaje no te limitas a visita Kuala Lumpur, capital del país, sino los sus dos estados más brutalmente naturales: Sarawak y Sabah, a continuación te contamos algunas cosas de ellos:

Sarawak

Sarawak | Pixabay

Sarawak es el corazón selvático de Malasia (aunque llega hasta la costa) y un destino imperdible para los amantes de la naturaleza y la aventura y es que se trata de un estado lleno de selvas, parques nacionales, cuevas de piedra caliza y es, además, donde están algunos de los puntos biodiversidad más importantes de toda la isla de Borneo; Sarawak es tierra de organgutanes y cálaos, de especies vegetales raras, de ríos y senderos… y todo ello convierte a este rincón malasio en un paraíso natural de escándalo.

¿Lo que no te puedes perder de Sarawak? El Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre Semenggoh, cerca de la capital, Kuching, porque es el lugar perfecto para ver a los orangutanes malayos; el Parque Nacional Bako porque, aunque es el más pequeño no solo de Malasia sino de toda la isla de Borneo, es muy diverso y particularmente famoso porque en él viven los famosos monos narigudos. Además los senderos en este parque están muy bien señalizados y llevan a quienes los recorren hasta los acantilados sobre el Mar de China Meridional.

Sabah

Isla Bohey Dulang | Imagen cortesía de Turismo de Malasia

En Sabah disfrutarás especialmente de la costa malaya gracias a sus paradisíacas playas de arena blanca y aguas color turquesa; este estado está al norte de la isla y es famoso precisamente por eso, por sus playas y por toda su línea de costa que está, además, salpicada por pequeñas islas. Sabah es también uno de los destinos más famosos del mundo para bucear, los sitios más recomendados para hacerlo sonSipadan, Mabul y Lankayan gracias a los arrecifes de coral de la zona, también las Islas de las Tortugas, donde anidan tanto tortugas verdes como carey.

Aunque Sabah es famoso por su línea de costa, su interior tampoco tiene desperdicio, en especial alrededor del curso del río Kanabatangan, una zona que es uno de los corredores de vida silvestre más importantes de toda la isla de Borneo: aquí viven monos narigudos, elefantes pigmeos, cocodrilos, diversas especies de aves… también aquí, como Sarawak, hay un centro de conservación de orangutanes (Sepilok) y entre las visitas más recomendadas de este estado está la isla Bohey Dulang, que forma parte del Parque Marino Tun Sakaran: se trata de una isla que se formó a partir de un cráter inundado por el mar.

Kuala Lumpur | Pixabay

¿Cómo llegar a Sarawak y a Sabah? Lo más fácil es volar a Kuala Lumpur, capital de Malasia, y desde allí, utilizando vuelos nacionales, volar a Kuching o Kota Kinabalu, capital de Sarawak y Sabah respectivamente; es verdad que tanto Kuching como, en mayor medida, Kota Kinabalu reciben también vuelos internacionales pero no desde España aunque sí podrías elegir un vuelo con escala en Ámsterdam o Estambul y volar desde allí directo a Kota Kinabalu.