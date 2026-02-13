Recientemente te contábamos que Iberia Express había implantado una nueva ventaja para los vuelos en las Islas Canarias y las Islas Baleares: retrasar o adelantar el vuelo gratis con la opción "Mueve tu vuelo".

Y ahora queremos contaros que Iberia, aerolínea que también pertenece al grupo aéreo internacional IAG (International Airlines Group) implantó el pasado 28 de enero un nuevo suplemento en relación a equipajes "con forma irregular", con recargos de entre 35 y 125 euros.

Maletas en la cinta transportadora del aeropuerto | iStock

Esta nueva medida responde a la posible interferencia en los sistemas automáticos de gestión y facturación de maletas en los aeropuertos y abarca maletas de tela flexible, equipaje con forma ovalada, redonda o circular, bolsas de plástico blando o plastificado y embalajes de tipo doméstico o rudimentario.

Este suplemento sería de 35 euros para vuelos nacionales, 60 euros en rutas a Canarias, Europa, Norte de África y Oriente Medio, y 125 euros en vuelos en el caso de América y Asia. Para vuelos en conexión sería de 40 euros para vuelos domésticos, 70 euros para Islas Canarias/Europa/África y de 140 euros para América y Asia.

Pasajeros con maletas en el aeropuerto de Madrid-Barajas | Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

"Se considera equipaje con forma irregular cualquier bulto cuya forma, material o dimensiones puedan interferir en los sistemas automáticos del aeropuerto", dice el comunicado publicado por la aerolínea el pasado 28 de enero.

El procedimiento del nuevo suplemento

El proceso a seguir de este nuevo suplemento es el siguiente: Primero, los pasajeros tendrán que pasar por el mostrador de facturación y se les asignará la condición de "equipaje especial". Si se acepta, tendrán que pagar el suplemento extra, pero si se rechaza por motivos operativos o de seguridad, no podrá volar.

¿Afecta a las mochilas?

Esta medida solo se aplicará al equipaje facturado, pero no a maletas maleables, es decir, se podrán seguir subiendo mochilas y otras bolsas a la cabina, que yo solo es para evitar bultos y equipajes con formas irregulares, como paquetes de plástico o embalajes muy blandos, ya que causan problemas en las cintas de facturación, como por ejemplo, bloqueos, incidencias o que necesiten un tratamiento especial.