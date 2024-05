5 edificios históricos que tienes que visitar en Palma

Palma es una ciudad histórica y preciosa que guarda edificios de una belleza notable empezando por el más famoso de todos ellos, la Catedral en la que trabajaron gentes tan notables como Gaudí o Miquel Barceló y siguiendo por las casas señoriales más populares por sus patios y su arte, por su estilo modernista y, por supuesto, por sus vínculos con el turismo. Pero ¿cuáles son los 5 edificios imperdibles de Palma? Son estos:

Catedral de Palma | Imagen de Víctor Vidal Studio, cortesía de Turismo de Palma

Catedral de Mallorca

Que empezábamos por la Catedral, decíamos, y es que no es para menos: se trata de un edificio religioso levantado entre los siglos XIII y XVI, se convirtió en su día en lo que es todavía hoy, uno de los mejores ejemplos del estilo gótico mediterráneo del mundo; además a lo largo de los años trabajaron en el mantenimiento y desarrollo de esta catedral gentes como Gaudí y Miquel Barceló. ¿Lo más espectacular de la Catedral de Palma? El rosetón, que es el más grande en su estilo del mundo gracias a las más de 1.000 piezas de vidrio que lo componen.

Escalera de Can Balaguer | Imagen del Ayuntamiento de Palma, cortesía de Turismo de Palma

Casal Balaguer

Este palacio renacentista es famoso por su patio y no es una fama menor la suya porque los patios interiores son el detalle más representativo de la arquitectura mallorquina; el patio de Casal Balaguer es uno de los patios no sólo más bellos sino también de los mejor conservados de la ciudad, es más, es el único que mantiene su mobiliario original; además, este palacio hará las delicias de los amantes de la pintura tanto por las pinturas impresionistas de Antoni Gelabert que muestra como por las diferentes exposiciones temporales de arte contemporáneo que suele organizar.

Es Baluard | Imagen de Es Baluard en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Es Baluard

Hablando de arte contemporáneo hay que hablar por fuerza de Es Baluard porque se trata de un referente ya no mallorquín sino nacional; aquí podrás disfrutar tanto de su exposición permanente como de exposiciones temporales protagonizadas por gentes tan notables como Picasso, Barceló o Tápias entre otros muchos. ¿Un detalle a tener en cuenta de este edificio? Sus vistas, las mejores vistas de la antigua muralla que rodeaba la ciudad de Palma se observan desde sus ventanas.

Can Vivot | Imagen cortesía de Turismo de Palma

Can Vivot

No podemos hablar de la arquitectura del Palma sin hablar de al menos una casa señorial mallorquina y la de Can Vivot es de las más populares porque la última reforma que sufrió data del S.XVIII, es decir, está perfecta y clásicamente conservada; su patio es barroco y empedrado y luce además una imponente escalera imperial con dos accesos. Tan notable es esta casa que ha sido declarada Monumento histórico-artístico nacional y Bien de interés cultural. Su ubicación, además, no puede ser mejor, está en la calle Can Savellà, muy cerca De la Iglesia de Santa Eulalia.

Fachada del Grand Hotel | Imagen cortesía de Turismo de Palma

Grand Hotel

El Mediterráneo español, en particular la zona de Cataluña y Baleares, dio de sí entre los siglos XIX y XX un movimiento rompedor y bello a rabiar, el Modernismo del que es representante destacado, el más destacado de hecho hablando de arquitectura, Gaudí; pues bien, este Grand Hotel luce una machada modernista de una belleza imponente, es de hecho una de las primeras construcciones modernistas de la ciudad; además no tienes que quedarte solo con su fachada, puede visitarse porque es la sede del CaixaForum de Palma. Actualmente, y hasta el próximo 25 de agosto, muestra una exposición temporal del pintor modernista Herman Anglada-Camarasa.