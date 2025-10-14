Paradores lanza una oferta con habitaciones desde 80 euros para viajar a casi 50 establecimientos este otoño

Paradores ha puesto a la venta habitaciones desde 80 euros para viajar hasta el 23 de diciembre en una selección de 49 establecimientos distribuidos por toda España, con un 15% de descuento en el desayuno si se reserva al mismo tiempo.

Tal y como explica en un comunicado, las reservas se pueden realizar del 14 al 23 de octubre a través de la web, en el Centro de Atención al Cliente de Paradores o en agencias de viaje.

En concreto, la reserva no es modificable, no se puede cancelar y no es reembolsable. Para los niños, incluye la posibilidad de reservar también el desayuno con un 50% de descuento del precio de adulto y la cama supletoria gratuita para los menores de hasta 12 años.

¿Qué paradores están disponibles en esta oferta?

Las estancias desde 80 euros están disponibles en los Paradores de Albacete, Ayamonte, Benavente, Bielsa, Cambados, Cazorla, Córdoba, Corias, Ferrol, Fuente Dé, Gijón, Gredos, Guadalupe, La Seu d'Urgell, Lorca, Manzanares, Mérida, Monforte, Salamanca, Soria, Sos del Rey Católico, Santo Domingo Bernardo de Fresneda, Teruel, Tortosa, Trujillo, Tui, Verín, Vic Sau, Vilalba, Villafranca del Bierzo y Zafra.

Además, la promoción propone habitaciones desde 89 euros en los Paradores de Almagro, Alcañiz, Ciudad Rodrigo, Jarandilla de la Vera, La Palma y Segovia; a partir de 93 euros en El Hierro, Santillana Gil Blas, Lerma y Mazagón; y desde 97 euros en Aiguablava, Antequera, Arcos de la Frontera, Cáceres, Cangas de Onís, Pontevedra, Ribadeo y Úbeda.

Por último, la imagen de marca de la campaña de otoño vuelve a ser obra de Oscar Llorens, bajo el título 'Paradores es otro mundo. Donde el otoño se siente a cada paso'. La ilustración dibuja un mundo imaginario que brota de un gran árbol repleto de actividades como paseos, ciclismo, senderismo o gastronomía.