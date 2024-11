Serra do Courel: un lugar ideal para buscar castañas este otoño

El otoño es una época del año colorida y un tanto nostálgica. Los días se acortan, los bosques se tiñen de colores tierra y ocres, empieza a llegar el frío y nos preparamos para el invierno. Pero también es una época ideal para hacer excursiones aprovechando las temperaturas agradables. Y uno de los mejores destinos para ellos, sobre todo para aquellas personas que no pueden resistirse a comerse de vez en cuando un buen puñado de castañas asadas, en la Serra do Courel.

La Serra do Courel es una cordillera montañosa ubicada al sureste de la provincia de Lugo. Ocupa parte del territorio de diferentes pueblos, como son Folgoso do Courel, Quiroga y Pedrafita do Cebreiro. Y es, además, un lugar ideal por el que pasear durante los fines de semana de otoño.

Serra do Courel | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Como decíamos, es una zona perfecta para recoger castañas, una actividad la mar de divertida para familias completas e incluso para adultos. Además, no se debe olvidar la fama de las castañas gallegas, que ha ido creciendo poco a poco en los últimos años. Unas castañas muy ricas tanto crudas como asadas, solas o acompañadas.

La Serra do Courel es una zona idónea para recoger estos frutos, pues hay tantos castaños repartidos por sus bosques que los expertos creen que se dejan perder la gran mayoría de ellas. Se trata de la zona de Galicia donde más castaños hay por kilómetro cuadrado, por lo que no tienes que tener miedo de llegar y encontrarte con que otros se hayan llevado ya este preciado tesoro.

Castañas | Pixabay

Además, quizá te interese saber que en la sierra tienen una bonita tradición castañera que ha sobrevivido al paso de los años. Magosto es como llaman al simple hecho de asar castañas, algo que hacen de manera habitual y a lo que le dedican incluso una jornada.

En Folgoso y Seoane, dos localidades ubicadas en la Serra do Courel, se celebra la Festa da Castaña a principios de noviembre. Los vecinos asan castañas y degustarlas es toda una delicia. Porque además, se sirven acompañadas de vino de la tierra. Pero comer no es lo único que se hace en esta fiesta, sino que si decides adentrarte en la sierra por ese entonces también podrás comprar productos locales o disfrutar de música en directo.