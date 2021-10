Ruta por la sierra de O Courel, una escapada de otoño espectacular

La sierra de O Courel, en Galicia, es un destino magnífico para los amantes de la naturaleza, se trata de un entorno agreste y a la vez habitado en el que disfrutarás tanto de la naturaleza como de la arquitectura histórica y de las castañas... y es que en otoño esta es tierra de castañas.

Tres son los días que te llevará disfrutar de una ruta para conocer la sierra de O Courel, se trata de un recorrido principalmente en coche aunque cuenta también con un par de tramos a pie para quienes disfrutan del senderismo.

Monasterio de Samos | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Nuestra ruta por la Sierra de O Courel empieza en Samos, una localidad a la que puedes llegar desviándote desde la N VI en Pedrafita do Cebreiro hacia O Cebreiro por la LU 634; ¿por qué comenzamos en Samos? Porque ahí podrás visitar el monasterio de San Xulián, una muestra arquitectónica magnífica en la que confluyen varios estilos (románico, gótico, renacentismo y barroco); desde Samos podrás dejarte caer por el Camino Francés, el más icónico de cuantos caminos llegan a Santiago, y visitar la aldea de Triacastela y el lugar de Fonfría.

El primer día da incluso para más: da para visitar el alto de O Poio, un mirador desde el que disfrutar de magníficas vistas naturales de la sierra de O Rañadoiro; desde ahí continuamos hasta O Cebreiro donde no debes dejar de visitar el santuario del S.IX de Santa María A Real ni tampoco el Museo Etnográfico que te sorprenderá, para empezar, por sus edificios: está emplazado en varias pallozas. No olvides probar el queso de O Cebreiro porque en realidad no sabemos si esta localidad es más famosa por sus ricos quesos o por ser la entrada del Camino Francés en Galicia.

Pallozas de O Cebreiro | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

El segundo día de nuestra ruta nos dirigimos a Seoane do Courel, a 33 kilómetros de O Cebreiro, una vez allí seguiremos las indicaciones de Visuña para llegar a la aldea de Romeor ¿por qué? Porque aquí hay un túnel - acueducto romano; además a partir de aquí comienza la visita a pie aunque debes tener en cuenta que la dificultad de la ruta en este tramo es media; recorrerás unos 3 kilómetros por el curso de un riachuelo así que es importante que lleves calzado apropiado (botas de agua) e incluso una linterna porque hay unos 200 metros que cruzan la montaña; desde allí caminaremos en dirección Visuña de nuevo para visitar las ruinas del castillo del Carbedo y para disfrutar de las vistas del muro del monte Cido.

¿Quieres contemplar el techo de O Courel? En el kilómetro 10 desde Seoane do Courel y llegando al alto do Couto verás un camino que te llevará (de nuevo a pie) a la Devesa da Rogueira, es desde ahí desde donde podrás ver el pico de Formigueiros que es el techo de O Courel. ¿Más visitas a realizar en este segundo día de ruta? Visuña, donde hasta hace poco había todavía dos molinos en funcionamiento y, cerca de esta localidad, la cascada de Vieiros y A Seara, que pasa por ser una de las aldeas mejor recuperadas de O Courel.

Apuramos el segundo día de ruta conduciendo hasta Quiroga y pasando por Bustelo deFisteus para llegar a Folgoso do Courel y de allí al Alto do Boi; si quieres un poco más de aventura sigue la pista que sale de este punto hasta llegar a Pía Paxaro y a Vilar pero ten en cuenta que este tramo es peligroso y de hecho no pude hacerse con autocares ni con vehículos con remolque.

Santuario de Santa María de A Real | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Nuestro tercer día de ruta termina donde empezamos, en Samos, pero antes de llegar al final disfrutaremos de otras bellas zonas de la sierra de O Courel: visitaremos el castro de A Torre, del S.II a IV d.C., también Seceda, una población totalmente restaurada gracias a un programa de la Unión Europea; A Ferrería es otra parada recomendable pues se trata d euna aldea con mucho encanto que fue construida sobre unos peñascos y que fue una importante ciudad balneario tiempo atrás, hay un manantial micromedicinal muy cerca; también visitaremos la parroquia de O Hospital y la iglesia de San Pedro Fiz, la única románica de España construida en mármol; antes de volver a Samos puedes acercarte a visitar la iglesia de Santa María de Mao pero ten en cuenta que probablemente la encuentres cerrada, puedes pedir las llaves en la cantina Casa Campo.