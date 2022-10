Potes, Moaña y Folgoso do Courel, tres localidades perfectas para visitar en noviembre

La primera quincena de noviembre es una fiesta y es que, nada más estrenar el mes, en Folgodo do Courel, una zona espectacularmente bella del norte de Galicia, celebra su Fiesta de la Castaña abriendo la temporada de los magostos; pocos días después y sin salir de Galicia celebramos en Moaña la Fiesta de San Martiño y terminamos nuestra ruta poniendo un toque espirituoso y Cantabro a nuestra ruta fiestera de noviembre, visitamos la localidad de Potes para celebrar la Fiesta del Orujo.

Castañas | Pixabay

Fiesta de la Castaña el 5 de noviembre en Folgoso do Courel

Si eres un amante de la naturaleza y sus bosques la Serra do Courel te dejará sin palabras con sus más de 21.000 hectáreas de bosque atlántico y mediterráneo, sus montañas, sus valles, sus pueblos con tejados de pizarra... y sus catañas; el mejor momento para visitar estos paisajes es cualquier momento pero el 5 de noviembre se nos antoja un día ideal si además quieres disfrutar de las castañas y las fiestas que alrededor de ellas se organizan en el otoño gallego. La localidad de Folgoso do Courel es el lugar donde se celebra esta fiesta desde el año 1986 y se trata de una fiesta muy representativa de Galicia: no falta la música popular ni el mercado de artesanía, las bandas de gaitas, las degustaciones gastronómicas no sólo de castañas sino de otros productos que tienen, eso sí, a la castaña como ingrediente principal.

La fiesta empezará a las 12 de la mañana con la apertura del recinto, a la 1 se podrá disfrutar ya de la degustación de platos elaborados con castaña por parte de la Asociación Cociñeiros Lugo y a la 1 y media del pregón por parte del coinero Xoanqui Ameixeiras; habrá concurso de tapas de castaña, actuaciones musicales, degustación de castañas y vinos también por la tarde y el fin de fiesta será largo: a las 8 y media de la tarde se servirá la cena popular en la carpa y a partir de las 10 comenzará el concierto que pone música al final de la fiesta.

Casas marineras de Moaña | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Fiesta de San Martiño el 11 de noviembre en Moaña

La Fiesta de San Martiño, en Moaña, tiene también mucho de gastronómico y otoñal y es que durante su celebración el 11 de noviembre los bajos de las históricas casas del casco histórico de esta localidad pontevedresa se convierten en furanchos, en animadas tabernas donse se sirven tazas de vino casero y tapas productos típicos gallegos; suenan las gaitas y los panderos, hay quien incluso se arranca a bailar muiñeiras porque, como si los furanchos fueran poca cosa, durante todo el día y alrededor de la iglesia se instalan grandes carpas en las que se sirve vino, empanadas y otras delicias locales. La fiesta no termina hasta que lo hace la verbena nocturna.

Esto sí, esta es una fiesta religiosa y la procesión de San Martiño, santo que procesiona con la Virgen del Carmen, no te la puedes perder (y no pierdas detalle especialmente de la talla de la Virgen del Carmen porque es la única de España elaborada con un tronco de madera de roble de una sola pieza).

Potes | Imagen cortesía de Turismo de Cantabria

Fiesta del orujo en Potes el segundo fin de semana de noviembre

De Galicia nos vamos a Potes, un pueblo cántabro, y lo hacemos porque es allí donde se celebra la fiesta del orujo desde los años 90; durante la celebración de esta fiesta se degusta el orujo que se produce en la zona pero no sólo eso, hay mercados tradicionales, música popular y mucho ambiente en un entorno único, Liébana, a los pies de los Picos de Europas, en una zona de viñedos y monasterios de Alta Edad Media...

...

También te puede interesar...

Blanca y azul, el origen de la bandera de Galicia